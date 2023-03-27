داخل منتخب مصر.. "احتفال خاص" بمحمد صلاح

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احتفل أعضاء الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر بقائد الفراعنة محمد صلاح بطريقة خاصة بعد تسجيله الهدف رقم 50 في مسيرته مع منتخب بلاده.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد كرة القدم المصري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا للاحتفال بنجم ليفربول الإنجليزي.

وأرفق الحساب مع الصور كواليس الاحتفال كالتالي: "حرص منتخب مصر على تجهيز مفاجأة لمحمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر بتجهيز قميص يحمل 50 هدفا له مع منتخب مصر و129 هدفا الذي أحرزهم مع ليفربول وأصبح الهداف التاريخي للنادي".

وتابع" "وجه محمد صلاح الشكر لجهاز المنتخب واللاعبين على هذه اللفتة الطيبة".

الهدف رقم 50

سجل محمد صلاح هدفا في مرمى مالاوي، الجمعة، في المباراة التي انتهت بفوز مصر بهدفين دون مقابل.

سجل صلاح هدفا لأول مرة على ملعب الدفاع الجوي خلال مسيرته، كتاسع ملعب مصري يسجل على أرضه.

شارك صلاح في 86 مباراة مباراة دولية بقميص منتخب مصر وخلالهم سجل 48 هدفا وصنع 27 بالإضافة إلى هدفين ضد سوازيلاند في مباراة ودية.

ورفع الفوز رصيد مصر إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف غينيا بفارق الأهداف.