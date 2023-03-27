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الملاكمة المغربية خديجة المرضي تتوج بطلة للعالم

27
MARCH
2023
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أحرزت البطلة المغربية خديجة المرضي، مساء يوم الأحد، لقب بطولة العالم للملاكمة في صنف السيدات، التي تجرى منافساتها بالعاصمة الهندية نيودلهي.
وبحسب تقارير صحفية في المغرب، فإن خديجة المرضي توجت إثر نزال في فئة أكثر من 81 كيلوغرام.
 
وجرى تتويج البطلة المغربية بالميدالية الذهبية بعد تفوقها في المباراة النهائية على منافستها الكازاخستانية كونغيباييفا لازات.
 
وخديجة المرضي التي تبلغ 32 عاما، سبق لها أن مثلت المغرب في عدد من المنافسات الرياضية بالخارج، إذ خاضت سبعة نزالات فازت في ثلاثة منها.
 
وتعد الرياضية المتوجة أول مغربية تحرز الميدالية الذهبية في هذا الصنف الرياضي، فيما احتفى مغاربة على منصات التواصل الاجتماعي باللقب.
 
وكان المنتخب المغربي في هذه البطولة العالمية يشمل أربع ملاكمات هن خديجة المرضي (وزن أكثر من 81 كلغ)، وياسمين متقي (وزن أقل من 48 كلغ)، المتوجة بالبرونز، إلى جانب وداد برطال (وزن أقل من 54 كلغ) ورباب شيدر (وزن أقل من 50 كلغ).
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