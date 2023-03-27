living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رونالدو يحرز هدفين ويقود البرتغال لسحق لوكسمبورج

27
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
واصل كريستيانو رونالدو تحطيم رقمه القياسي وأحرز هدفين ليقود البرتغال للفوز 6-صفر على لوكسمبورج وهو الانتصار الثاني لها في أربعة أيام في تصفيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم.
 
وكان قائد البرتغال البالغ عمره 38 عاما أحرز هدفين في الفوز على ليختنشتاين يوم الخميس، وبهدفيه أمام لوكسمبورج عزز رقمه القياسي إلى 122 هدفا في 198 مباراة.
 
مجريات المباراة
 
أضاف جواو فيلكس وبرناردو سيلفا وأوتافيو ورافائيل لياو أربعة أهداف لتتصدر البرتغال المجموعة العاشرة في بداية سهلة لمشوارها في التصفيات.
 
أشرك روبرتو مارتينيز المدرب الجديد للبرتغال رونالدو في التشكيلة الأساسية للمرة الثانية على التوالي، واحتاج إلى تسع دقائق فقط لافتتاح التسجيل بعدما لمس الكرة عقب ضربة رأس من نونو مينديز.
 
عزز جواو فيلكس من تقدم الفريق الضيف بعد تمريرة سيلفا العرضية بعد ربع ساعة.
 
بعد ذلك بثلاث دقائق جعل سيلفا النتيجة 3-صفر بضربة رأس عقب تمريرة جواو بالينيا.
 
صنع برونو فرنانديز الهدف الرابع لرونالدو عند مرور نصف ساعة من اللعب.
 
قاومت لوكسمبورج في بداية الشوط الثاني، لكن لياو أرسل تمريرة عرضية حولها البديل أوتافيو إلى داخل المرمى.
 
سدد روبن نيفيز كرة في العارضة من ركلة حرة قبل سبع دقائق من النهاية، ثم حصل لياو على ركلة جزاء نفذها بنفسه لكن الحارس أنطوني موريس أنقذها ببراعة.
عوض لياو إهدار ركلة الجزاء عندما ركض من منتصف الملعب وتلقى تمريرة روبن نيفيز وسدد في الشباك قبل دقيقتين من النهاية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   