في عيني الله.. جورجينا تكشف علاقتها برونالدو

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تحدثت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي عن طبيعة علاقتهما، وأكدت أنهما متزوجان أمام الله.

وسلطت عارضة الأزياء الإسبانية الأرجنتينية الضوء على حياتها الشخصية مع رونالدو مع إطلاق الموسم الثاني من المسلسل الوثائقي "أنا جورجينا" من إنتاج منصة "نتفليكس".

وقالت جورجينا: "أنا ورونالدو متزوجان في عيني الله، وهذا ما يهمني إنه يحمينا ويبقينا سويا".

وأضافت: "مع ذلك في يوم من الأيام سيأتي حفل الزواج، وأنا محظوظة لأنني أستطيع أن أريكم أحلامي وهي تتحقق، وأنا أقدر الفرص التي منحها لي الله".

يذكر أن جورجينا رودريغيز ولدت يوم 27 يناير عام 1994، وانتقلت في سن صغيرة من الأرجنتين إلى إسبانيا، أرض الجذور لعائلتها، حيث عاشت في منطقة جاكا بمقاطعة هويسكا.

وبدأت علاقة جورجينا مع كريستيانو رونالدو في عام 2016، عندما كانت تعمل في محل "GUCCI" الشهير للملابس، و"صاروخ ماديرا" كانت لاعبا في ريال مدريد.

ورغم أن جورجينا لم تكن قصة الحب الأولى في حياة أسطورة الكرة البرتغالية، لكنها تعد صاحبة أطول العلاقات استمرارية معه والممتدة لـ7 سنوات.

وشهدت تلك العلاقة إنجاب جورجينا لابنتين، آلانا مارتينا، وبيلا إزميرالدا، ولكنها مرت بلحظة مأساوية بوفاة "أنخيل" الشقيق التوأم للأخيرة، أثناء الولادة في أبريل 2022.

وذكرت جورجينا في تصريحات سابقة عام 2021 إن ارتباطها بالعديد من المشروعات المستقبلية المثيرة للاهتمام مع رونالدو كان السبب في تأخر خطوة الزواج الرسمي.

واستطاعت جورجينا التكيف مع الحياة في المملكة العربية السعودية خلال الأشهر الأخيرة، ويعتقد أن الجزء الثاني من مسلسلها الوثائقي تم تصويره هناك.

وأصبح المخضرم كريستيانو رونالدو (38 عاما) نجما لنادي النصر في دوري "روشن" السعودي للمحترفين منذ انتقاله له مجانا بعد شهرين على فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، في ديسمبر 2022.