تعرف على ترتيب هدافي "كوكب الأرض".. رونالدو يعزز تربعه على العرش وميسي يواصل المطاردة

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عزز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تربعه على عرش الهدافين على مر العصور، خلال مباراة منتخب بلاده أمام ليشتنشتاين أمس الخميس، في مستهل مشوارهما ضمن تصفيات "يورو 2024".

وأحرز المخضرم كريستيانو رونالدو هدفين لبلاده في الدقيقتين (51 من ضربة جزاء، و63) ليقود البرتغال للفوز (4-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس.

وعزز رونالدو "صاروخ ماديرا" رقمه القياسي لأفضل هداف على مستوى منتخبات العالم برصيد 120 هدفا، وأفضل هداف في تاريخ كرة القدم، برصيد 830 هدفا.

وجاءت أهداف رونالدو (38 عاما) على النحو التالي: (450 هدفا مع ريال مدريد، 145 هدفا مع مانشستر يونايتد، 101 هدف مع يوفنتوس، 5 أهداف مع سبورتينغ لشبونة، و9 أهداف مع فريقه الحالي النصر السعودي، إضافة إلى 120 مع منتخب البرتغال حتى الآن.

ووسع كريستيانو رونالدو الفارق بينه وبين مطارده المباشر ومنافسه التقليدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أصبح ثاني لاعب في التاريخ يصل إلى 800 هدف، بعد النجم البرتغالي.

وسجل ليونيل ميسي (35 عاما) 672 هدفا مع برشلونة، و29 هدفا مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي، إضافة إلى 99 هدفا مع منتخب الأرجنتين حتى الآن.

وفي ما يلي قائمة أفضل هدافي العالم:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو - (830 هدفا)

2- الأرجنتيني ليونيل ميسي - (800 هدفا)

3- النمساوي جوزيف بيكان - (805 أهداف)

4- البرازيلي روماريو - (772 هدفا)

5- البرازيلي بيليه - (767 هدفا)

6- الهنغاري فيرينتس بوشكاش - (746 هدفا)

7- الألماني غيرد مولر - (735 هدفا).

8- النمساوي فيرينتس دياك – (576 هدفا)

9- الألماني أوفه زيلر – (575 هدفا)

10- البرازيلي توليو مارافيليا – (575 هدفا).