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احتفال أرجنتيني صاخب وميسي يواصل كتابة التاريخ

24
MARCH
2023
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سجّل النجم الخارق ليونيل ميسي هدفه الـ800 في مسيرته الزاخرة وقاد الأرجنتين إلى الفوز على ضيفتها بنما 2-0 الخميس، في مباراة ودية شهدت احتفالات صاخبة بإحراز "راقصي التانغو" لقب كأس العالم للمرة الثالثة.

بركلة حرة رائعة قبل دقيقة من انتهاء الوقت، ختم ميسي، أفضل لاعب في العالم، مباراة "استعراضية" افتتح فيها التسجيل تياغو ألمادا البالغ 21 عاماً (78.

وشهدت العاصمة بوينوس أيرس أمسية عاطفية مؤثرة، مع إطلاق ألعاب نارية فوق ملعب مونومنتال التاريخي الذي غصّ بـ83 ألفاً من المحظوظين تمكنوا من الحصول على التذاكر من بين 1.5 مليون طلب، لمشاهدة المباراة الأولى لمنتخب بلادهم بعد الفوز على فرنسا في نهائي كأس العالم. 

دخل ميسي، المدرب ليونيل سكالوني والعديد من اللاعبين الأرجنتينيين مع أطفالهم إلى الملعب، وبدوا على حافة البكاء، حيث غنّى المشجعون بانسجام تام أغنية "موتشاتشوس"، نشيد المنتخب الأرجنتيني.

وبعد المباراة، تواصلت الاحتفالات، مع تسليم كل لاعب من تشكيلة المونديال، نسخة عن كأس العالم محاطين بعائلاتهم.

قال ميسي (35 عاماً) الذي حصل على لقب أفضل لاعب في المونديال، بعد اخفاقه في عدة نسخ: "لطالما حلمت بهذه اللحظة، أن أكون قادراً على الاحتفال معكم، رفع كوبا أميركا في بلادي وكأس العالم. هذا أجمل شيء".

أما سكالوني الذي ترك دموعه تنهمر، فقال متأثراً "أنا ممتن إلى الأبد لهؤلاء اللاعبين. كرة القدم ملكهم، هي ملك كل من يرتدي هذا القميص".

تابع "يبذلون كل جهد وأحيانا لا تتحقق النتائج. هذه المرة تحققت وهذا رائع". 

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