بالفيديو - احتفالات عارمة واستقبال عاطفي لأبطال مونديال قطر 2022.. رد فعل ميسي وعائلته

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شهد ملعب "مونومينتال" بالعاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس، فجر اليوم الجمعة احتفالات صاخبة بتتويج التانغو بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، على هامش مباراة ودية أمام بنما (2-0).

وحضر نحو 83 ألف متفرج في مدرجات ملعب "مونومينتال" لمشاهدة المباراة الأولى للمنتخب الأرجنتيني، بعد فوزه بلقب بطل كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ 36 عاما.

وبدأت المباراة الودية أمام بنما، وكأنها احتفال رسمي باللقب بعد 3 أشهر من التتويج، بعزف النشيد الوطني الأرجنتيني وسط انسجام كبير من الجمهور أثناء ترديده، وبكى بعض اللاعبين في الميدان ومنهم الحارس إيميليانو مارتينيز، فيما عزفت فرقة بعض الأغاني بين شوطي المباراة، بعد انتهائها.

وحظي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي باستقبال خاص من قبل الجماهير، واحتفل قائد "التانغو" مع عائلته والجماهير بكأس العالم.

لمشاهدة الفيديوهات:

1- https://twitter.com/brfootball/status/1639082679563079680

2- https://twitter.com/brfootball/status/1639086233514295296

3- https://twitter.com/liberta___depre/status/1639049203472306176