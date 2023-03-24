دورة في الفنون القتالية الصينية الداخلية

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أقام الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو المرحلة الاولى من دورة تدريبية تشمل أساليب الفنون الصينية القتالية الداخلية التالية:

-التوي شو: مدافعة الايدي الاسلوب الثابت.

-شواي كواي : مدافعة الايدي والرمي الحر السريع بدون لقط.

-جياو دي : مدافعة الايدي ، رمي حر سريع و مصارعة على الارض.

وخلال الدورة عرضت القوانين والتقنيات المعتمدة كماعرضت فيديوهات تدريبية من كل انواع القتال الصيني.

حاضر الدورة الغراند ماستر ميشال حاوي رئيس لجنة التوي شو والتاي ناي شوان ، شارحا" نظريا" وعمليا" طرق استعمال التقنيات وتطبيقها في المباريات كما عدد النقاط التحكيمية في مختلف الحالات.وسوف تستكمل المرحلة الثانية بحسب البرنامج السنوي للاتحاد.

حضر الدورة رئيس الاتحاد الدكتور جورج نصير والرئيس الفخري للتوي شو العميد المتقاعد فؤاد الخوري ورئيس اللجنة الفنية يزيد بو خليل ورئيس لجنة الحكام فيكتور الحداد ورئيس لجنة الجيت كون دو والوينغ تشن الرائد سيدريك سلوم وعدد كبير من الحكام والمدربين.