بطولة لبنان للتايكواندو للرجال و السيدات- القتال الحر النتائج الكاملة للمرحلة الثانية

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نظم الاتحاد اللبناني للتايكواندو المرحلة الثانية من بطولة لبنان في التايكواندو للرجال والسيدات- القتال الحر(كيوروغي) في نادي المون لاسال- عين سعاده .

توزعت المباريات على حلبتين وشارك فيها 90 لاعب و لاعبة من حملة الحزام الأسود من مختلف الأندية. حضر البطولة رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفه، أمين السر الماستر مارك حرب وأعضاء الاتحاد الماستر غسان أبو عراج، الحكم الدولي الغراند ماستر جو خوري، الغراند ماستر المهندس ايلي نعمه. كما حضر الغراند ماستر أنور نعمه و الغراند ماستر جورج خطار، الغراند ماستر رالف حرب رئيس لجنة المنتخبات، مسؤولو الأندية و أهالي اللاعبين واللاعبات.

وفي ما يلي النتائج الكاملة:

*رجال تحت 54 كلغ:

-المركز الأول: فؤاد ظريفه - نادي المون لاسال

-المركز الثاني: نديم نصر - نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: ريان الصيفي- نادي الجيش

-المركز الثالث: مارك نصر - نادي المون لاسال

*رجال تحت 58 كلغ:

-المركز الأول:رافاييل قدسي - نادي أنترانيك أنطلياس

-المركز الثاني: جيفري عطية – نادي أنور

-المركز الثالث: مجد زغيب- نادي انور

-المركز الثالث: مارك قطرجي-نادي بودا

*رجال تحت 63 كلغ:

-المركز الأول: رالف حنينه - نادي المون لاسال

-المركز الثاني: ابراهيم بشير- نادي النسر الأسود.

-المركز الثالث: شادي هويجي-نادي الاسراء.

-المركز الثالث:غاري بشيان- نادي كومبات أرينا

*رجال تحت 68 كلغ:

-المركز الأول: حبيب سماحه - نادي أنترانيك أنطلياس.

-المركز الثاني:جورج حداد - نادي بودا

-المركز الثالث: خالد فرج - نادي اللواء الرفيد

-المركز الثالث: رامي ابراهيم - نادي النسر الأسود

*رجال تحت 74 كلغ:

-المركز الأول: مارك زينون - نادي المون لاسال

-المركز الثاني: جورج يوسف-نادي اللويزة

-المركز الثالث: أحمد فرحات - نادي اللواء الرفيد

-المركز الثالث: كارل سمعان - نادي انور

*رجال تحت 80 كلغ:

-المركز الأول:يامن فرج-نادي اللواء الرفيد

-المركز الثاني: عبادة فرج-نادي اللواء الرفيد

-المركز الثالث: شربل كيريللوس -نادي بودا

-المركز الثالث: آدم أبو درغام - نادي غولدن بادي

*رجال تحت 87 كلغ:

-المركز الأول: طارق موصللي - نادي المون لاسال

-المركز الثاني: مجاهد سياج - نادي اللواء الرفيد

*رجال فوق 87 كلغ:

-المركز الأول: راي راعي - نادي المون لاسال

-المركز الثاني: جاد معلوف - نادي بودا

-المركز الثالث: كيفن أبي صالح-نادي النسر الأسود.

-المركز الثالث:حسن عيد -نادي الجيش.

*سيدات تحت 46 كلغ:

-المركز الأول: ساره ابراهيم - نادي غولف الرياضي

-المركز الثاني: ريتا جريدي - نادي المون لاسال.

-المركز الثالث: رينيه مفرج- نادي أنور.

-المركز الثالث: نينا ماريا نرشا - نادي البرج عينطورة.

*سيدات تحت 49 كلغ:

-المركز الاول: آنا حداد - نادي أنترانيك أنطلياس

-المركز الثاني: نور عبيد - نادي انور

-المركز الثالث:كيرينا شولي- نادي المون لاسال.

*سيدات تحت 53 كلغ:

-المركز الأول:مارييلا بو حبيب - نادي المون لاسال

-المركز الثاني: كارلا دميان - نادي البزنسون

-المركز الثالث: دانا العنداري - نادي الغولدن بادي

-المركز الثالث: ايللا أبي فرح - نادي سكوادرا

*سيدات تحت 57 كلغ:

-المركز الأول:ليتيسيا عون - نادي المون لاسال

-المركز الثاني: ريانا منصور - نادي أنور

-المركز الثالث: بيرلا دميان-نادي البزنسون

-المركز الثالث: دانيال جبران – نادي أنور

*سيدات تحت 62 كلغ:

-المركز الأول: نيكول الأخرس-نادي الناووس.

-المركز الثاني:ديمي أبي هيلا - نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: كارلا بستاني-نادي سكوادرا

-المركز الثالث: كلوي مرهج - نادي سكوادرا

*سيدات تحت 67 كلغ

-المركز الأول: ساشا بطحا - نادي بودا.

-المركز الثاني: كارن عنداري - نادي السيدة.

-المركز الثالث: ايليان الحاج -نادي المون لاسال.

-المركز الثالث: ريتا ماريا الريس- نادي أنور.

*سيدات تحت 73 كلغ:

-المركز الأول: ورد سلمان - نادي المون لاسال.

-المركز الثاني: جيانا مارينا سكر - نادي اللويزة.

-المركز الثالث: سيرينا نجم مزهر- نادي أنور.

*سيدات فوق 73 كلغ:

-المركز الأول: سيلين أسكارجيان-نادي المطيلب كاونتري كلوب.

-المركز الثاني: ريا عازار- نادي المون لاسال