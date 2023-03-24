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بطولة لبنان في التزلج الألبي لفئة الأولاد نتائج المرحلة الثانية في الأرز

24
MARCH
2023
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نظم الإتحاد اللبناني للتزلج و البياتلون  المرحلة الثانية من بطولة لبنان في التزلج الألبي لفئة الأولاد  في الأرز  على منحدرات جبران خليل جبران .
وقد أقيمت السباقات بمشاركة لاعبين لبنانيين يمثلون الأندية الإتحادية.
 
و بعد ثلاثة ايام من السباقات في التعرج الطويل والتعرج القصير جاء الترتيب النهائي للمرحلة الثانية من بطولة لبنان على الشكل التالي:  
 
*فئة الذكور(2007-2008):
 
-المركز الأول:  ألكسندر الحايك 240نقطة(نادي المزار الرياضي)
 
-المركز الثاني: أندريا الحايك 180نقطة(نادي المزار الرياضي)
 
-المركز الثاني: لوكاس ماكس سقال 180نقطة (نادي فاريا مزار )
 
فئة الاناث (2007-2008):
 
-المركز الأول: ميا اسطفان 240نقطة(نادي فاريا سبورتينغ )
 
-المركز الثاني: فالنتينا ماما 220نقطة (نادي الشباب فاريا)
 
-المركز الثالث: سارا اسطفان 200نقطة (نادي فاريا سبورتينغ )
 
فئة الذكور(2009-2010):
 
-المركز الأول: كريم دبانه 200نقطة(نادي فاريا مزار)
 
-المركز الثاني: سيلفيو ماما 160نقطة(نادي الشباب فاريا)
 
-المركز الثاني: مكرم عميره 160نقطة(نادي فاريا سبورتينغ)
 
فئة الإناث (2009-2010):
 
-المركز الأول: ليا اسطفان 300نقطة(نادي فاريا سبورتينغ)
 
-المركز الثاني: السا قهوجي190نقطة (نادي المزار الرياضي)
 
-المركز الثالث: تينا بو كرم  160نقطة (نادي فقرا) 
 
أشرف على السباق المندوب الدولي اليوناني الياس موليلس و اللجنة الفنية في الاتحاد. و في نهاية السباقات وزع موليلس وأعضاء الاتحاد و مدير تلسكي الأرز ايلي فخري والأهالي ورؤساء الأندية الميداليات على الفائزين والفائزات.
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