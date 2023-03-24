سر انقلاب بايرن ميونخ على مدربه ناجلسمان

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أوشك نادي بايرن ميونخ، على الإعلان عن إقالة مدربه جوليان ناجلسمان في الساعات المقبلة، وذلك بشكل مفاجئ قبل نهاية الموسم بنحو شهرين فقط.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، بقرب إقالة ناجلسمان من تدريب البافاري، وتعيين توماس توخيل بدلا منه.

ووفقا لصحيفة "سبورت بيلد"، فإن إدارة بايرن ميونخ قررت إقالة ناجلسمان، بسبب وجود خلافات بين المدرب وبعض اللاعبين.

وأوضحت: "فقدان صدارة الدوري الألماني لصالح بوروسيا دورتموند، ليس السبب الأساسي في رحيل ناجلسمان".

وتابعت" "تراجع بايرن لوصافة البوندسليغا ساهم في رحيل ناجلسمان أيضا، لأن حصد لقب الدوري الألماني التزام مهم لأي مدرب في بايرن ميونخ، لكن هذا الأمر يأتي في المرتبة الثانية، خلف السبب الأساسي وهو خلافات المدرب مع اللاعبين".

وتعرض الفريق البافاري للخسارة في الجولة الماضية على يد باير ليفركوزن (1-2)، ليمنح غريمه دورتموند، فرصة الانفراد بالصدارة قبل التوقف الدولي.

ويتصدر بوروسيا دورتموند، جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 53 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الغريم بايرن ميونخ.