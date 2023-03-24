رياض محرز ينقذ الجزائر بهدف قاتل

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حول منتخب الجزائر تأخره بهدف أمام مضيفه النيجر إلى فوز (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2024".

تقدم أصحاب الأرض بهدف رائع سجله المهاجم دانيال سوزا عند الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول.

ورد منتخب الجزار الصاع صاعين بتسجيله هدفين متتاليين، فقد أدرك المهاجم بغداد بونجاح التعادل عند الدقيقة 54، ومن ثم اقتنص مواطنه رياض محرز هدف الفوز لـ"محاربي الصحراء" في الوقت القاتل قبل دقيقتين فقط من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة.

وحقق منتخب الجزائر بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ويتربع على عرش صدارة المجموعة السادسة (F) بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

بينما تعرض منتخب النيجر للهزيمة الأولى، بعد تعادلين متتاليين، ويشغل مركز الوصافة في جدول الترتيب برصيد نقطتين.

ويتقاسم منتخبا تنزانيا وأوغندا المركز الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة لكل منهما، قبل مواجهتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة أيضا.