شرط شبه مستحيل لعودة ميسي إلى برشلونة

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أفاد برنامج "التشيرنغيتو" الإسباني، الخميس، بأن برشلونة يحلم بإعادة ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الحالي، لصفوف البلوغرانا مجددا، بعد عامين فقط من مغادرته قلعة "كامب نو".

وأضاف البرنامج أن مطالب ميسي هي التي تقف عائقا أمام فرصة عودته مجددا، خصوصا أن الطلبات المادية له تتعارض مع الوضع المالي للنادي الكتالوني.

ولفت إلى أن النجم الأرجنتيني يريد الحصول على راتب أكثر من 40 مليون يورو، وهو الراتب الذي يحصل عليه حاليا في باريس، خصوصا أنه يتلقى حاليا عروضا هائلة من أندية ناشطة بالدوري السعودي.

وأوضح التقرير أن الفريق الكتالوني سيقدم عقدا مدته عام واحد بالإضافة لعام آخر اختياري، براتب يتراوح بين 6 و7 ملايين يورو، يمكن زيادتها من خلال عائد التسويق.