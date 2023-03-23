عدوى فيروسية تصيب 5 لاعبين في منتخب هولندا

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أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم الخميس أن خمسة لاعبين تركوا الحصة التدريبية عشية المباراة الأولى للمنتخب في تصفيات كأس أوروبا 2024 ضد مضيفته فرنسا في باريس بسبب إصابتهم بفيروس.

وسيضطر المنتخب "البرتقالي" إلى الاستغناء عن خدمات كودي خاكبو وماتيس دي ليخت وسفين بوتمان وحارس المرمى بارت فيربروغن.

وقال الاتحاد الهولندي للعبة في بيان إن اللاعبين الخمسة "غادروا المعسكر التدريبي للمنتخب الهولندي صباح اليوم وهم يعانون من عدوى فيروسية".

وأوضح البيان أن المدرب رونالد كومان، "وجّه الدعوة إلى ثلاثة لاعبين لتعويض الغيابات ويتعلق الأمر براين خرافنبرخ وكييل شيربن وستيفان دي فري".