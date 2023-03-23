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بطولة لبنان في التزلج الألبي للأولاد النتئاج الكاملة للمرحلة الأولى

23
MARCH
2023
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نظم الإتحاد اللبناني للتزلج و البياتلون سباقات  المرحلة الأولى من بطولة لبنان في التزلج الألبي لفئة الأولاد  على منحدرات الـ"روفوج" في "المزار سكي ريزورت" بكفردبيان .وقد أقيمت السباقات بمشاركة لاعبين لبنانيين يمثلون الأندية الإتحادية.
 
و بعد ثلاثة ايام من السباقات في التعرج الطويل و التعرج القصير جاء الترتيب النهائي للمرحلة الأولى  على الشكل التالي:
  
*فئة الذكور(2007-2008):
-المركز الأول: لوكاس ماكس صقال: 260نقطة (نادي فاريا مزار )
-المركز الثاني: اتيان دبانه :190 نقطة(نادي فاريا مزار)
-المركز الثالث: أندريا الحايك :150نقطة(نادي المزار الرياضي)
*فئة الاناث (2007-2008):
-المركز الأول: سارا اسطفان :300نقطة (نادي فاريا سبورتينغ )
-المركز الثاني: فالنتينا ماما240:نقطة (نادي الشباب فاريا)
-المركز الثالث: ميا اسطفان :200نقطة(نادي فاريا سبورتينغ )
*فئة الذكور(2009-2010):
-المركز الأول: كريم دبانه :300 نقطة(نادي فاريا مزار)
-المركز الثاني: سيلفيو ماما : 220نقطة(نادي الشباب فاريا)
-المركز الثالث: ماتيو طالب :140نقطة(نادي باراماونت توين-كفردبيان)
*فئة الإناث (2009-2010):
-المركز الأول: السا قهوجي:260نقطة (نادي المزار الرياضي)
-المركز الثاني: ليا اسطفان: 200نقطة(نادي فاريا سبورتينغ)
-المركز الثالث: كارلي عقيقي:185نقطة (نادي باراماونت توين-كفردبيان) 
أشرف على السباقات المندوب الدولي اليوناني الياس موليلس و اللجنة الفنية في الاتحاد .و في نهاية السباقات وزع أعضاء الاتحاد و مدير محطة المزار سكي ريزورت كريستيان رزق والأهالي  و رؤساء الأندية الميداليات على الفائزين والفائزات.
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