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برشلونة يواجه خطر الإقصاء من دوري الأبطال

23
MARCH
2023
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ذكرت صحيفة "كونفيدينسيال" الإسبانية الأربعاء أن برشلونة يواجه خطر الإقصاء من مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
 
وأضافت أن إدارة النزاهة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم خاطبت في 24 فبراير الماضي الاتحاد الإسباني لكرة القدم، للمطالبة بكافة التفاصيل في التحقيقات القانونية السارية ضد البارسا.
 
ويواجه برشلونة تهمة الفساد الإداري في منح 7 ملايين يورو لنائب اللجنة الفنية للحكام، إنريكيز نيغريرا، وسيتم الفصل في القضية خلال شهر يونيو المقبل.
 
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه حال إدانة البارسا، فسيكون اخترق المادة 50 من لوائح اليويفا التي تحظر على أي ناد القيام بأي نشاط يؤثر على نتيجة مبارياته المحلية أو القارية.
 
وتنص هذه اللائحة أيضا على عقوبة مدتها الإقصاء لمدة موسم واحد من المسابقات الأوروبية، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على برشلونة الذي ينتظر مكافآت دوري الأبطال لتحسين وضعه الاقتصادي.
 
يذكر أن النادي الكتالوني يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة وبفارق 12 نقطة عن الوصيف ريال مدريد.
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