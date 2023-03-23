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مسعود أوزيل يعلن اعتزال كرة القدم.. ويوجه رسالة لمتابعيه

23
MARCH
2023
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أعلن الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل لاعب نادي باشاك شهير التركي، اعتزاله كرة القدم الأربعاء عن عمر يناهز 34 عاما.
 
وأكد لاعب الوسط الذي انتقد بعد مونديال 2018 عملية اختيار تشكيلة المنتخب الألماني على خلفية اتهامات بالعنصرية، "الاعتزال الفوري من كرة القدم الاحترافية" في رسالة نشرها عبر حسابيه على تويتر وإنستغرام.
 
ماذا جاء في رسالة أوزيل؟
 
بعد الكثير من التفكير، أعلن اعتزالي كرة القدم الاحترافية. لقد عشت 17 عاما من الحياة الاحترافية في كرة القدم، وأنا محظوظ جدا لأنني أتيحت لي هذه الفرصة.
 
في الأشهر والأسابيع الأخيرة، بعد المعاناة من إصابات عدة، أصبح واضحا بشكل متزايد أن وقتي قد حان لمغادرة عالم كرة القدم الرائع هذا.
كانت رحلة رائعة مليئة بالذكريات والمشاعر التي لا تُنسى. أود أن أشكر شالكه 04 وفيردر بريمن وريال مدريد وأرسنال وباشاك شهير، وزملائي في الفريق لدعمهم لي.
 
شكر خاص لأفراد عائلتي وأصدقائي المقربين. لقد أصبحوا جزءا من حياتي في هذه الرحلة.
أتطلع إلى المستقبل مع زوجتي وأولادي. سأظهر على المواقع الاجتماعية الخاصة بي من وقت لآخر. أراكم قريبا.
 
نهاية حزينة وصعبة
 
واجه اللاعب السابق لفيردر بريمن الألماني وريال مدريد الإسباني وأرسنال الإنجليزي، صعوبة في السنوات القليلة الماضية مع الأندية.
وقّع في يوليو الماضي مع باشاك شهير لموسم واحد بعد فترة صعبة قضاها مع فنربخشة.
 
بعدما وصل إلى إسطنبول في بداية العام 2021، استُبعد الرقم 10 في مارس 2022 من نادي فنربخشة بعد الدخول في صراع مع إدارته.
كان أوزيل قد انتهى به الأمر مهمشاً بالفعل مع ناديه السابق أرسنال.
 
تعرّض اللاعب الذي بدأ مسيرته الاحترافية في الدوري الألماني مع نادي شالكه، إلى سيل من الانتقادات في ألمانيا، بعدما التقط صورة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مايو 2018، قبل وقت قصير من مونديال روسيا.
 
ومع تنديده بما وصفها بالهجمات "العنصرية"، أعلن أوزيل اعتزاله دوليا بعد مونديال 2018.
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