الدوري اللبناني للتايكواندو - بومسيه (القتال الوهمي) النتائج الكاملة للمرحلة الثانية

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نظم الاتحاد اللبناني للتايكواندو المرحلة الثانية من الدوري اللبناني بالقتال الوهمي (بومسيه) لجميع فئات الحزام الأسود في نادي المون لاسال - عين سعادة.

وتوزعت المباريات على حلبتين وشارك فيها حوالي نحو ماية لاعب و لاعبة. حضر البطولة رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفه، نائبه محمد قازان، أمين السر الماستر مارك حرب، عضوا الاتحاد الغراند ماستر المحاسب المهندس ايلي نعمه والحكم الدولي الغراند ماستر جو خوري .كذلك حضر الغراند ماستر أنور نعمه،الغراند ماستر جورج خطار، مسؤولو الأندية و أهالي اللاعبين و اللاعبات .

وفي ما يلي النتائج:

*فردي- حزام اسود:

•صغار ذكور (8-9 سنوات ):

المركز الاول: أمير أبو ضاهر- نادي الغولف الرياضي.

المركز الثاني: دانيال خلف- نادي المطيلب الرياضي.

•صغار اناث (8-9 سنوات ):

المركز الاول: ريمي الحاج - نادي الغولف الرياضي.

المركز الثاني: كارن مجد- نادي الغولف الرياضي.

•صغار ذكور(10-11 سنة):

المركز الاول: علي الحاج- نادي الغولف الرياضي.

المركز الثاني: الساندرو نصور- نادي المون لاسال.

المركز الثالث: نبيل شنتيري- نادي المون لاسال.

المركز الثالث: شربل ابراهيم- نادي تايكون

•صغار اناث (10-11 سنة):

المركز الاول: ايللا نصار- نادي الغولف الرياضي.

المركز الثاني: جاين عبود- نادي المون لاسال.

المركز الثالث: جنا عقيقي- نادي المطيلب الرياضي.

المركز الثالث: تقلا مفرج- نادي أنور.

•فتيان (12-14 سنة):

المركز الاول: سيدريك عون- نادي السيدة.

المركز الثاني: مارك خوري - نادي السيدة.

المركز الثالث: أنطوني خوري- نادي السيدة.

المركز الثالث: جاد يوسف- نادي ناووس.

•فتيات (12-14 سنة):

المركز الاول: ياسمينا بو ضاهر- نادي الغولف الرياضي.

المركز الثاني: تاليا دياب- نادي الغولف الرياضي.

المركز الثالث: آنا زيلي نوفل-نادي النسر الأسود.

المركز الثالث:تاتيانا عليوان- نادي الغولف الرياضي.

•ناشئين (15-17 سنة):

المركز الاول: كارلوس زعرور- نادي السيدة.

المركز الثاني: مارك ظريفه- نادي المون لاسال.

المركز الثالث: جورجيو خباز- نادي المون لاسال.

المركز الثالث: كارل خنيصر- نادي السيدة.

•ناشئات (15-17 سنة):

المركز الاول: ريا شولي- نادي المون لاسال.

المركز الثاني: أليكسيا حايك- نادي السيدة

المركز الثالث: ايستال عدس- نادي المون لاسال.

المركز الثالث: سيليا مطر- نادي السيدة.

•رجال (-30 سنة):

المركز الاول: جيروم الحاج- نادي المون لاسال

المركز الثاني: كيفن خطار- نادي تايكون.

المركز الثالث: احمد قراقيرا- نادي غولف الرياضي.

•سيدات (-30 سنة):

المركز الاول:مانويللا شايب- نادي النسر الأسود.

المركز الثاني: ريتا عبدو- نادي النسر الأسود.

المركز الثالث: كيرينا شولي- نادي المون لاسال

المركز الثالث:تيا ضومط – نادي الناووس.

•سيدات (-40 سنة):

المركز الاول: مريم الزغبي- نادي الغولف الرياضي.

المركز الثاني: ريتا حيدر- نادي الرياضي بيروت.

المركز الثالث: غرايس نشار- نادي انور.

•رجال (-40 سنة):

المركز الاول: محمد أسعد- نادي اللواء الرفيد.

•رجال (-50 سنة):

المركز الاول:عبد عمسي-نادي النسر الأسود.

المركز الثاني: الياس يوسف- نادي الناووس.

•رجال (-60 سنة):

المركز الاول: نادر سيف الدين- نادي غولف الرياضي.

المركز الثاني: مارسيل غصين - نادي البرج عينطورة.

*زوجي حزام اسود:

•صغار ذكور و اناث (8-9 سنة):

المركز الاول: أمير بو ضاهر و كارن مجد - نادي الغولف الرياضي.

•صغار ذكور و اناث (10-11 سنة):

المركز الاول: أليساندرو نصور وجاين عبود- نادي المون لاسال.

المركز الثاني: علي الحج و آيللا نصار - نادي الغولف الرياضي.

•فتيان و فتيات (12-14 سنة):

المركز الاول: شربل مرقص و كاريل ابراهيم– نادي المون لاسال.

المركز الثاني: جورجيو يوسف و ساره العلام- نادي الناووس.

المركز الثالث: كارل طبشري و كليا مطر-نادي السيدة.

المركز الثالث: أنطوني نوفل و ماريبيل سكاف-نادي المون لاسال.

•ناشئين و ناشئات (15-17 سنة):

المركز الاول: جورجيوخباز و ايستال عدس-نادي المون لاسال.

المركز الثاني: خليل مارون مفرج و رنيه مفرج-نادي أنور.

المركز الثالث:شربل جريدي و ريتا جريدي- نادي المون لاسال.

•زوجي رجال و سيدات (-30 سنة):

المركز الاول: جيروم الحاج و كيرينا شولي- نادي المون لاسال .

*فريق حزام اسود:

•فتيان (12-14 سنة ):

المركز الأول: أنطوني خوري و مارك خوري و أنطوني مطر - نادي السيدة.

المركز الثاني:سيدريك عون و كارل طبشري و مارك غوش- نادي السيدة.

المركز الثالث:ميشال يوسف و جاد يوسف و جورجيو يوسف-نادي الناووس.

•فتيات (12-14 سنة ):

المركز الاول: ياسمينا أبو ضاهر و تاليا دياب و تاتيانا عليوان - نادي الغولف الرياضي.

المركز الثاني: أرزة وهبي و اليز مفرج و نانسي أنطونيوس - نادي أنور.

•ناشئين(15-17 سنة ):

المركز الأول: كارلوس زعور و كارل خنيصر و جورج خوري- نادي السيدة

•ناشئات(15-17 سنة ):

المركز الأول: جوي ناكوزي و ماريا كلارا حنيني و مارييل حرفوش – نادي المون لاسال.

*الأسلوب الحر

•فتيان (12-14 سنة ):

المركز الأول: ريان بو أنطون- نادي السيدة.

المركز الثاني: شربل مرقس - نادي المون لاسال.

•فتيات (12-14 سنة ):

المركز الأول: ياسمينا أبو ضاهر – نادي الغولف الرياضي.

•ناشئين (15-17 سنة ):

المركز الأول: أندرو حويك- نادي الأدب و الرياضة.

المركز الثاني: مارك ظريفه - نادي المون لاسال.

•زوجي ناشئين و ناشئات (15-17 سنة ):

المركز الأول:مارك ظريفه و ريا شولي-نادي المون لاسال.

•سيدات (تحت 30 سنة):

المركز الأول: كيرينا شولي- نادي المون لاسال.

اشرف على قيادة المباريات رئيس لجنة حكام البومسيه الماستر ايلي شرو.