رحيل فيريرا.. من يخلف "البروفيسور" في قيادة الزمالك؟

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رحل المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا عن تدريب الزمالك المصري بعد إنهاء التعاقد بالتراضي مع النادي الأبيض عقب سلسلة من النتائج السلبية محليا وقاريا.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي يقضي عقوبة السجن لمدة شهر قد أقال فيريرا قبل أسابيع قليلة قبل أن يعيده مجددا لمنصبه بعد أيام قليلة ليستمر حتى خروج الزمالك رسميا من دوري أبطال أفريقيا.

الأبيض غادر البطولة الأفريقية من مرحلة المجموعات بعد الخسارة ذهابا وإيابا من شباب بلوزداد الجزائري، والتعادل مع المريخ خارج الديار والخسارة من الترجي في تونس ثم الفوز عليه في مصر.

الموقع الرسمي لنادي الزمالك أكد أن فيريرا الملقب بين جماهير الفريق الأبيض بـ"البروفيسور" تنازل عن قيمة الشرط الجزائي البالغة 320 ألف دولار بالإضافة إلى مكافأة الفوز بالدوري المصري الموسم الماضي والبالغة 200 ألف دولار.

بديل فيريرا

قال أمين صندوق نادي الزمالك، خالد لطيف، في تصريحات عبر التلفزيون المصري، إن بديل المدرب البرتغالي يجب أن يكون أجنبيا، نافيا بذلك ما تردد حول تعيين مدير فني مصري حتى نهاية الموسم.

لطيف قال إن إدارة النادي الأبيض تعكف على دراسة السير الذاتية للمدربين المرشحين لخلافة فيريرا، لكن حتى تنجح في التعاقد مع أحدهم سيتم إسناد المهمة لأحد المدربين من أبناء النادي.

من جانبه، قال حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، وأحد المرشحين بقوة لتدريب النادي الأبيض، في تصريحات تلفزيونية إن بديل فيريرا يجب أن يكون أجنبيا.

أشار حسام حسن الذي سبق له قيادة الزمالك من قبل في أكثر من ولاية، إلى أن النادي الأبيض تحكمه ميزانية مالية هي التي توجهه باتجاه مدرب وتمنعه من التفاوض مع آخر، وهو ما يقلص الخيارات المتاحة في المدربين الأجانب.

أكدت مصادر لموقع "سكاي نيوز عربية" أن إدارة الزمالك تتجه لتعيين مدير فني مصري مؤقتا لحين الاستقرار على بديل فيريرا، ويتصدر خالد جلال مدرب الفريق السابق قائمة المرشحين، وينافسه أسامة نبيه المدرب العام المساعد للبرتغالي فيريرا الذي تقدم باستقالته منذ أيام.