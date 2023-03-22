بطولة أهالي الأكاديميات في كرة السلة

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اطلقت "سبورتس مانيا" بطولة أهالي الاكاديميات في كرة السلة “Parents Basketball League” وهي الاولى من نوعها حيث تجمع اهالي لاعبي الاكاديميات. والهدف من هذه البطولة هو اعطاء الاهل فرصة اللعب وان يشجع الاولاد ذويهم خلال خوضهم مباريات كرة السلة.

يشارك في البطولة ١٢ فريق وهم: الرياضي - هوبس – أم 13 - CMA - بيروت - pro camp - عينطورة - براينرز هوكس - ان اس اي – أم 14 - خريجي الشانفيل - تشامبس. تقام البطولة على ارض ملعب أم 13 في انطلياس وبموافقة الاتحاد اللبناني لكرة السلة.

الاسبوع الاول من البطولة شهد على فوز فريق بيروت على حساب "أم 13" وفريق M14 على حساب الرياضي. اما في اليوم الثاني فقد حقق فريق هوبس الفوز على حساب تشامبس وفريق Pro Camp على فريق عينطورة. وفي ختام الأسبوع الاول، كان الفوز حليف CMA على حساب خريجي الشانفيل واخيراً فاز براينرز هوكس عل حساب NSA