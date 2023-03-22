living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كم عدد الدعاوى القضائية التي واجهها ويواجهها ترامب؟

22
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
منذ مغادرته البيت الأبيض، يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سلسلة من الدعاوى القضائية والتحقيقات، قد تحبط آماله في أن يصبح رئيسا مرة جديدة عام 2024.
 
كم عدد الدعاوى القضائية التي واجهها ويواجهها ترامب؟تهديد بوجود قنبلة يغلق محكمة مانهاتن قبل جلسة دعوى ضد ترامب
ووجد تحليل لـUSA TODAY للملفات القانونية في جميع أنحاء الولايات المتحدة أن المرشح الرئاسي الجمهوري وأعماله يواجهون آلاف الإجراءات القانونية في المحاكم الفيدرالية ومحاكم الولايات على مدى العقود الثلاثة الماضية. وهي تتراوح من المناوشات مع رعاة الكازينو إلى الدعاوى العقارية بملايين الدولارات إلى دعاوى التشهير الشخصية.
 
وخلال الأيام، تصدر خبر إمكانية توجيه لائحة اتهام إلى ترامب في قضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية قبيل انتخابات عام 2016، والتي فاز بها ترامب على المرشحة الديمقراطية ووزيرة الخارجية السابق هيلاري كلينتون.
 
إلا أن هذا ليس بالأمر الجديد، فترامب واجه دعاوى قضائية وتحقيقات طوال حياته المهنية، ثم حياته السياسية، بما في ذلك دعوى قضائية مفاجئة تبلغ قيمة غرامتها 250 مليون دولار، وأقيمت من المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس ضد ترامب وثلاثة من أبنائه لقيامهم بمجموعة من الممارسات التجارية الاحتيالية المزعومة. وهذه الدعوة تضاف إلى ما يقدر بنحو 4000 قضية واجهها ترامب في حياته.
 
وحسب التحليل فإنه على مدى العقود الثلاث الماضية واجه ترامب 4095 دعوى قضائية. من بينها 85 دعوى تتعلق بالعلامات التجارية (branding and trademarks)، 17 دعوى تتعلق بحملته الانتخابية، 1863 دعوى قضائية تتعلق بقضايا الكازينو، 208 قضية تتعلق بنزاعات حول العقود، 130 قضية تشغيل وتوظيف، 63 قضية حو نوادي الغولف، 190 دعوى قضائية حكومية وضريبية، 14 دعوى قضائية إعلامية ودعاوى تشهير، 697 حالة إصابة شخصية، 622 قضية عقارية، و206 قضايا أخرى.
 
وتشمل هذه الدعاوى الأخرى كل شيء من القضايا المتعلقة بالطلاق من زوجاته السابقات إلى عشرات الدعاوى القضائية من السجناء وغيرهم من المواطنين العاديين. وقد تم رفض العديد من هذه القضايا قبل أن تصل إلى قاعة المحكمة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   