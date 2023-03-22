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منذ مغادرته البيت الأبيض، يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سلسلة من الدعاوى القضائية والتحقيقات، قد تحبط آماله في أن يصبح رئيسا مرة جديدة عام 2024.

كم عدد الدعاوى القضائية التي واجهها ويواجهها ترامب؟تهديد بوجود قنبلة يغلق محكمة مانهاتن قبل جلسة دعوى ضد ترامب

ووجد تحليل لـUSA TODAY للملفات القانونية في جميع أنحاء الولايات المتحدة أن المرشح الرئاسي الجمهوري وأعماله يواجهون آلاف الإجراءات القانونية في المحاكم الفيدرالية ومحاكم الولايات على مدى العقود الثلاثة الماضية. وهي تتراوح من المناوشات مع رعاة الكازينو إلى الدعاوى العقارية بملايين الدولارات إلى دعاوى التشهير الشخصية.

وخلال الأيام، تصدر خبر إمكانية توجيه لائحة اتهام إلى ترامب في قضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية قبيل انتخابات عام 2016، والتي فاز بها ترامب على المرشحة الديمقراطية ووزيرة الخارجية السابق هيلاري كلينتون.

إلا أن هذا ليس بالأمر الجديد، فترامب واجه دعاوى قضائية وتحقيقات طوال حياته المهنية، ثم حياته السياسية، بما في ذلك دعوى قضائية مفاجئة تبلغ قيمة غرامتها 250 مليون دولار، وأقيمت من المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس ضد ترامب وثلاثة من أبنائه لقيامهم بمجموعة من الممارسات التجارية الاحتيالية المزعومة. وهذه الدعوة تضاف إلى ما يقدر بنحو 4000 قضية واجهها ترامب في حياته.

وحسب التحليل فإنه على مدى العقود الثلاث الماضية واجه ترامب 4095 دعوى قضائية. من بينها 85 دعوى تتعلق بالعلامات التجارية (branding and trademarks)، 17 دعوى تتعلق بحملته الانتخابية، 1863 دعوى قضائية تتعلق بقضايا الكازينو، 208 قضية تتعلق بنزاعات حول العقود، 130 قضية تشغيل وتوظيف، 63 قضية حو نوادي الغولف، 190 دعوى قضائية حكومية وضريبية، 14 دعوى قضائية إعلامية ودعاوى تشهير، 697 حالة إصابة شخصية، 622 قضية عقارية، و206 قضايا أخرى.

وتشمل هذه الدعاوى الأخرى كل شيء من القضايا المتعلقة بالطلاق من زوجاته السابقات إلى عشرات الدعاوى القضائية من السجناء وغيرهم من المواطنين العاديين. وقد تم رفض العديد من هذه القضايا قبل أن تصل إلى قاعة المحكمة.