إيدرسون: أنشيلوتي قد يتولى تدريب منتخب البرازيل

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أكد الحارس إيدرسون أن حالة عدم اليقين بشأن مدرب منتخب البرازيل لكرةالقدم المقبل تربك الفريق مضيفاً أنه وباقي زملائه ناقشوا "الاحتمال الكبير" لتولي كارلو أنشيلوتي المسؤولية بعدما ترك المدرب تيتي المنصب عقب خروج بطل العالم 5 مرات سابقة من ربع نهائي المونديال الأخير.

وأصدر الاتحاد البرازيلي بيانا في فبراير نفى فيه تقريرا عن توصله إلى اتفاق شفهي مع أنشيلوتي الذي يرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى 2024.

وقال إيدرسون للصحافيين قبل مباراة البرازيل أمام المغرب في 25مارس: هناك احتمال كبير أن يتولى أنشيلوتي المسؤولية وتحدثت إلى بعض اللاعبين البرازيليين الذين لعبوا تحت قيادة أنشيلوتي في ريال مدريد ومن بينهم كاسيميرو وفينيسيوس جونيور وإيدر ميليتاو، وأبلغوني بأنه مدرب استثنائي يعشقه الجميع. يملك مسيرة ناجحة للغاية. سيرته الذاتية تتحدث عن نفسها. سنرى في المستقبل القريب ما إذا كان سيصبح مدربا لمنتخب البرازيل.

وختم: أتمنى الوصول لاتفاق بشأن المدرب في أسرع وقت. ننتظر على أحر من الجمر الوصول إلى اتفاق لأن هناك الكثير من التكهنات. هل سيتولى مدرب برازيلي أو أجنبي المسؤولية؟ نعيش أيضا في مرحلة من القلق والترقب.