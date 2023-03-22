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الشيخ جاسم بن حمد يقدم عرضا جديدا لشراء مانشستر يونايتد

22
MARCH
2023
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كشف تقرير بريطاني عن تطورات جديدة، تتعلق برغبة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، في الاستحواذ على ملكية نادي مانشستر يونايتد.
 
وتقدم الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، بعرض رسمي في فبراير الماضي، من أجل الاستحواذ على ملكية النادي.
 
وأكدت شبكة sky sports البريطانية، أن الشيخ جاسم سيقدم عرضا ثانيا لإدارة "الشياطين الحمر"، غدا الأربعاء.
 
وتأتي هذه الخطوة بعدما زار وفد قطري نادي مانشستر يونايتد الخميس الماضي، أجرى خلالها محادثات مع الإدارة حول مسألة الاستحواذ على النادي.
 
ونقلت الشبكة البريطانية عن مصادرها، أن ذلك الاجتماع الذي جرى بين ممثلي الشيخ جاسم بن حمد والمسؤولين التنفيذيين لنادي مانشستر يونايتد، كان إيجابيا للغاية.
 
ويعكف مستشارو الشيخ جاسم حاليا على تجهيز عرض جديد، من المتوقع أن يتم تقديمه بحلول نهاية العمل غدا الأربعاء.
 
ويثق القطريون بأن عائلة غليزر الأمريكية، مالكة النادي، والتي ترى أن قيمة مانشستر يونايتد لا تقل عن 6 مليارات جنيه إسترليني (6.9 مليار يورو)، مستعدة لعملية البيع أكثر من أي وقت مضى.
 
وكان تقرير سابق لصحيفة The Sun البريطانية، قد أكد أن عرض الشيخ جاسم بن حمد، هو الثاني من أجل شراء النادي، بعد الأول الذي قدمه الملياردير البريطاني السير جيم راتكليف.
 
وقالت إن العرض القطري بلغ حينها 5 مليارات جنيه إسترليني (6 مليارات دولار).
روسيا اليوم
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