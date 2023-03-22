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جورجينا تكشف سرا مأساويا في حياتها مع رونالدو

22
MARCH
2023
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كشفت الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، عن سر جديد وتجربة قاسية عاشتها في حياتها الشخصية.
 
وأنجبت جورجينا البالغة 29 عاما من رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات، ابنتين، هما ألانا مارتينا في عام 2017، وبيلا إزميرالدا في 2022.
 
وكانت بيلا إحدى توأمين حملت بهما جورجينا، لكن الآخر، الذي أطلق عليه اسم "أنجيل"، وفق ما أكد موقع sport bible، توفي بعد الولادة مباشرة.
 
وأكد الموقع ذاته أن كريستيانو رونالدو ما زال يحتفظ برماد جثة طفله المتوفى داخل كنيسة صغيرة في أحد منازله.
 
واستعادت جورجينا تلك الذكرى "الأليمة"، واعترفت أنها أجهضت ثلاث مرات من قبل، وذلك خلال الموسم الثاني من المسلسل الوثائقي "أنا جورجينا 2"، الذي تعمل على إنتاجه حاليا منصة نتفليكس العالمية.
 
 
وقالت جورجينا: "في كل مرة كنت أذهب فيها إلى أطباء أمراض النساء ليلا، كنت أشعر بكوابيس، بسبب شعوري بالقلق من الوضع الذي سيكون فيه الجنين".
 
مضيفة: "في كل مرة أتساءل كيف ستتم عملية الولادة في حال كانت ولادة قيصرية".
 
وأوضحت جورجينا: "كنت أشعر بالخوف دائما عند إجراء كل فحص بالموجات فوق الصوتية، كنت ضحية للتوتر الشديد، لأنني تعرضت لثلاث حالات إجهاض سابقة، وكنت أعود إلى المنزل ممزقة وفي حالة نفسية سيئة".
 
وأكدت صحيفة ديلي ميل أنه من المنتظر أن يتم عرض الموسم الثاني من المسلسل الوثائقي "I Am Georgina"، يوم الجمعة المقبل على نتفليكس.
 
وخلال المسلسل، كشفت جورجينا كواليس تلك اللحظة "القاسية" التي علمت فيها بوفاة أحد التوأمين.
 
 
وقالت: "تأتي اللحظة التي تنتظرها بفارغ الصبر لمدة تسعة أشهر، وتشعر أن قلبك سيتوقف من الفرحة، لقد ولدت بيلا قوية وبصحة جيدة".
 
وأضافت: "لكن في الوقت نفسه فقدت قطعة من قلبي، شعرت بالحزن الشديد، وتساءلت كيف يمكنني المضي قدما".
 
وزادت الأرجنتينية: "في الواقع لم أكن مستعدة لقبول الواقع الجديد، ولم أكن أعرف كيف سأخبر أولادي بما حدث".
 
وختمت: "قلت لهم بأن الطفل الثاني ما زال في بطني، وهو بحاجة إلى بعض الوقت كي يولد، قبل أن يتدخل كريستيانو ويخبرهم أن "الملاك" (الطفل الثاني) أصبح في الجنة، كان هذا ما حدث فعلا".
 
ويحول كريستيانو ما يقرب من 100 ألف يورو شهريا إلى الحساب المصرفي لجورجينا، كونها الشخص الذي يعتني بأولاده أثناء غيابه وانشغاله بالمباريات وبأعماله، وفق برنامج "Viva La Vida" الإسباني.
 
ولدى كريستيانو خمسة أبناء أكبرهم كريستيانو جونيور، ولد لأم مجهولة الهوية حتى هذه اللحظة، وتوأمان آخران هما إيفا وماتيو من أم مجهولة أيضا، بالإضافة إلى ابنتيه مارتينا وبيلا، أنجبهما من جورجينا.
روسيا اليوم
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