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أزمة تضرب منتخب فرنسا.. "شارة القيادة" فجرت الأوضاع

22
MARCH
2023
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كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن أزمة تتفشى في أروقة منتخب "الديوك"، سببها اختيار المدرب ديديه ديشامب للنجم كيليان مبابي، قائدا جديدا للمنتخب.
 
وذكر تقرير للصحيفة الفرنسية أن النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، يشعر بالاستياء والحزن، بسبب تجاهل ديشامب له، وقد يؤدي القرار إلى إعلان اعتزاله الدولي.
 
وكان قائد منتخب فرنسا السابق، حارس المرمى هوغو لوريس، قد أعلن اعتزاله دواليا، بعد نهائي مونديال 2022، مما فتح باب "شارة القيادة" على مصراعيه.
 
مقارنة بين غريزمان ومبابي دوليا
 
غريزمان (32 عاما) خاض 117 مباراة دولية بقميص منتخب فرنسا، وهو لاعب دولي منذ 9 أعوام.
 
مبابي (24 عاما) خاض 66 مباراة دولية بقميص منتخب فرنسا، وهو لاعب دولي منذ 6 أعوام.
 
خبرة غريزمان الدولية الكبيرة، حيث يمتلك ضعف عدد مباريات مبابي الدولية تقريبا، رشحته بشكل كبير لاستلام شارة القيادة، قبل قرار ديشامب المفاجئ.
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