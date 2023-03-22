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ترياتلون غرب آسيا:اللقب للزعبي وناضر

22
MARCH
2023
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أقيمت في الكويت بطولة غرب آسيا للترياتلون بمشاركة ١١ دولة وتحت إشراف الاتحاد الاسيوي للعبة حيث شارك المنتخب اللبناني عبر نخبة من اللاعبين  واللاعبات في السباق المفتوح للفئات العمرية ( المسافات السريعة) .
 
على صعيد نتائج البعثة اللبنانية ،حققت ليندزي ناضر المركز الاول  و تونيا مكاري المركز الثالث  ورامونا خليفة المركز التاسع بعد منافسة قوية في سباق السيدات.
 
على صعيد فئة الرجال، فقد استطاع على الزعبي من انتزاع المركز الاول وبالتالي الفوز بهذا السباق في الأمتار الاخيرة بفضل عامل الخبرة والعزم . وحلّ خضر ياسين في المركز الرابع.
 
اما بالنسبة لسباق السوبر سبرنت فقد شاركت ميا صهيون (١٣ عاما) وهي اصغر لاعبة في البطولة حيث حققت المركز الخامس في الترتيب العام والاولى في فئتها العمرية.
 
وعلى هامش البطولة،عُقد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا وحضره امين عام الاتحاد اللبناني  الدكتور أحمد خليفة .
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