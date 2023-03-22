فرص متفاوتة.. ماذا ينتظر العرب في تصفيات أمم إفريقيا؟

A + A -

بعد فترة توقف طويلة، تعود المنتخبات العربية لاستئناف رحلتها في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بحثا عن التأهل للظهور في البطولة التي تقام في يناير 2024 بكوت ديفوار.

البطولة الإفريقية الأبرز تأجلت بقرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في يوليو 2022 بسبب غزارة الأمطار في كوت ديفوار بفترة الصيف، ليتم ترحيل المنافسات من صيف 2023 إلى شتاء العام التالي.

موقف المنتخبات العربية

تتنافس 8 منتخبات عربية ضمن 12 مجموعة تضم 48 منتخبا يتأهل نصفهم إلى كأس الأمم الإفريقية.

ينص نظام التصفيات على أن يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى أمم إفريقيا، وهو ما يزيد من فرص ظهور المنتخبات العربية الثمانية في البطولة.

المنتخب المصري الأكثر تتويجا بكأس الأمم الإفريقية برصيد 7 ألقاب، يقبع في ذيل المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات إثيوبيا ومالاوي وغينيا، حيث تتساوى كل فرق المجموعة برصيد 3 نقاط بعد جولتين لكن الفراعنة يتأخرون بفارق الأهداف عن الجميع.

وتلعب مصر ضد مالاوي على استاد القاهرة يوم 24 من شهر مارس الجاري، قبل أن تواجه الفريق نفسه في ملعبه يوم 28 من الشهر ذاته، حيث تسعى لحصد 6 نقاط لضمان التأهل إلى المسابقة الكبرى.

يختلف الوضع بالنسبة لمنتخب الجزائر الذي يتصدر المجموعة السادسة بجدارة بعد تحقيق فوزين وتسجيل 4 أهداف والخروج بشباك نظيفة في أول جولتين، ليتفوق بشكل تام على منتخبات النيجر وتنزانيا وأوغندا.

2022.. عام الإنجازات العربية

الجزائر تستضيف النيجر يوم 23 من شهر مارس الحالي، وتلعب الجولة الرابعة ضد الفريق نفسه في ملعبه يوم 27 من الشهر نفسه.

وفي المجموعة الثامنة يتنافس منتخب جزر القمر مع كوت ديفوار التي ضمنت التأهل بصفتها صاحبة الأرض وتخوض التصفيات تنشيطيا فقط، بالإضافة إلى منتخبي زامبيا وليسوتو.

جزر القمر تحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن زامبيا وصيفة المجموعة وبفارق نقطة عن كوت ديفوار صاحبة الصدارة، بينما تتذيل ليسوتو بالترتيب بنقطة وحيدة.

منتخب جزر القمر سيحل ضيفا على كوت ديفوار يوم 24 مارس الحالي، ثم يستضيف نفس الفريق يوم 28 من الشهر نفسه.

وتضم المجموعة التاسعة منتخبان عربيان، هما موريتانيا والسودان، يتنافسان مع الغابون وجمهورية الكونغو على بطاقتي عبور إلى كوت ديفوار.

موريتانيا تتصدر برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الغابون، بينما يحتل السودان المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتتذيل الكونغو بلا رصيد.

المنتخب الموريتاني سيحل ضيفا على الكونغو الديمقراطية يوم 24 مارس، ثم يستضيف الفريق ذاته يوم 28، بينما يلعب السودان في الغابون أولا يوم 23 ثم يستضيفه في 27 من الشهر الجاري.

المجموعة العاشرة تضم أيضا فريقان عربيان، حيث يتنافس منتخبا تونس وليبيا، مع غينيا الاستوائية وبوتسوانا، على تأشيرتي تأهل.

تحتل تونس الصدارة برصيد 4 نقاط، ويأتي خلفها غينيا الاستوائية وليبيا برصيد 3 نقاط، ثم بوتسوانا بنقطة وحيدة.

الجولتان الثالثة والرابعة ستشهد بداية ونهاية المواجهات العربية في المجموعة، حيث تستضيف تونس ليبيا يوم 24 من الشهر الجاري ثم ترد الزيارة بعد 4 أيام.

وفي المجموعة الحادية عشر يتصدر المنتخب المغربي برصيد 6 نقاط، متفوقا على جنوب إفريقيا وليبيريا، بينما استبعد منتخب زيمبابوي بقرار من "فيفا" لتتقلص فرق المجموعة إلى ثلاثة فقط.

وكان من المفترض أن يلعب المغرب الجولتين الثالثة والرابعة مع زيمبابوي، لكن بسبب استبعاد منافسه لن يظهر "رابع العالم" في تصفيات أمم إفريقيا هذا الشهر.