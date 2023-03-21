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قبل موقعة بايرن ميونيخ.. إصابة هالاند "ترعب" مانشستر سيتي

21
MARCH
2023
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ضربة قوية تعرض لها مانشستر سيتي، قبل أسابيع من مواجهته المرتقبة أمام بايرن ميونيخ الألماني، في دوري أبطال أوروبا.
 
وأعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم، الثلاثاء، إصابة نجم المنتخب ومانشستر سيتي، إيرلنغ هالاند، في العضلة الضامة.
 
وسيغيب المهاجم "غزير الأهداف" إيرلنغ هالاند عن مباراتي النرويج ضد إسبانيا وجورجيا في مستهل التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، بسبب إصابة في العضلة الضامة.
 
واشتكى هالاند الذي سجل منتصف الأسبوع الماضي 5 أهداف مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي ضد لايبزيغ الألماني في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أعقبها بثلاثية "هاتريك" ضد بيرنلي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، من آلام في الفخذ بعد المباراة الأخيرة السبت.
 
وقال الاتحاد النرويجي إن ابن الـ22 عاما غادر المعسكر التدريبي للمنتخب في ماربيا في إسبانيا للخضوع لمتابعة طبية مع ناديه.
 
ونقل الاتحاد عن طبيب المنتخب أولا ساند قوله: "كنا نأمل أن يكون الأمر مجرد انزعاج ينتهي بحلول يوم السبت، لكن بعد اختبارات وفحوصات يوم أمس من الواضح أنه لن يكون جاهزا للمباراتين ضد إسبانيا وجورجيا".
 
هل سيغيب عن مباراة بايرن ميونيخ؟
 
وستتحدد مدة غياب هالاند عن الملاعب وفقا لدرجة التمزق في العضلة الضامة، حيث يؤدي هذا النوع من الإصابات إلى غياب ما بين 2 إلى 3 أسابيع، قد تزيد أو تقل حسب قوة الإصابة.
 
والقلق بدأ بالتزايد بين جماهير مان سيتي، بسبب اقتراب موعد لقاء الفريق أمام بايرن ميونيخ الألماني، في ربع نهائي دوري الأبطال.
 
وسيواجه مانشستر سيتي العملاق الألماني يوم 11 أبريل المقبل، أي بعد 3 أسابيع بالضبط، قبل أن يتجه لميونيخ من أجل مباراة الإياب، بعدها بأسبوع.
 
ويقدم هالاند مستويات خارقة هذا الموسم مع ناديه الذي وصل إليه الصيف الماضي وسجل حتى الآن 42 هدفا في جميع المسابقات ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الممتاز (28) ودوري الابطال (10).
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