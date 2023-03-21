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إيقاف 10 مباريات بانتظار ميتروفيتش بعد "واقعة الحكم"

21
MARCH
2023
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بعد واقعة صنفت اعتداء على حكم، سيتم إيقاف أحد أبرز هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، أليكساندر ميتروفيتش، 10 مباريات، وهي عقوبة لم تشهدها ملاعب إنجلترا منذ مدة طويلة.
 
ماذا حصل؟
 
خلال مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء الأحد، أعلن حكم اللقاء كريس كافاناغ احتساب ركلة جزاء لـ"الشياطين الحُمر"، وطرد ويليان لاعب فولهام بعد العودة لتقنية الفيديو، عندما كان فولهام متقدما بنتيجة 1-0 في الدقيقة 72.
 
القرار أغضب عددا من لاعبي فولهام، وأبرزهم هداف الفريق الصربي أليكساندر ميتروفيتش، الذي توجه للحكم وصرخ في وجهه ثم دفعه، مما أجبر الأخير لإشهار البطاقة الحمراء فورا.
 
العقاب الوخيم بانتظار ميتروفيتش
 
ووفقا للحكم السابق مارك هالزي، فإن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سيعلن عقوبة إيقاف ميتروفيتش، التي ستصل إلى 10 مباريات، حسبما أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية.
 
العقوبة ستعني أن موسم ميتروفيتش مع فولهام انتهى، حيث يتبقى للفريق 10 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.
 
وسيمثل القرار ضربة قوية لصاحب المركز التاسع بالدوري، الذي كان يطمح بالوصول لمقاعد أوروبية.
 
وسجل ميتروفيتش 11 هدفا بالدوري هذا الموسم حتى الآن، وكان من ضمن أفضل 10 هدافين بالبريميرليغ.
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