أسطورة تونس شكري الواعر: لهذا تراجع مستوى دوري أبطال إفريقيا

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وصف أسطورة الكرة التونسية الحارس السابق للترجي شكري الواعر، النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بأنها "ضعيفة" ولم ترتق إلى المستوى المطلوب، على عكس المواسم الماضية التي شهدت تنافسا قويا وإثار كبيرة.

وفي تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، تحدث الواعر المتوج بأربعة كؤوس إفريقية والكأس أفروآسيوية مع الترجي، عن مستوى مسابقة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وذلك قبل الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات.

وقال الواعر: "لم نشهد مستوى فنيا كبيرا خلال هذه النسخة بسبب تواضع مستوى الأندية الكبرى، مثل الأهلي المصري والترجي والزمالك المصري، التي عودتنا بعروضها القوية ومنافستها بجدية على اللقب".

وأضاف: "حتى الفريق الجنوب إفريقي صنداونز الذي تصدر المجموعة الثانية وحجز بطاقة التأهل، فإن مستواه اتسم بالتذبذب من جولة إلى أخرى، وبالتالي لم نشهد نسقا فنيا عاليا خلال دور المجموعات يعكس أهمية هذه البطولة على المستوى الإفريقي".

كما أشار أيضا إلى أن مشاكل إدارية وفنية أثرت في صورة الفرق الكبرى، خاصة الزمالك الذي تضرر كثيرا بالصعوبات التي عاشها على المستوى الإداري وانعكست على نتائجه في دور المجموعات ، وأدت إلى خروجه المبكر من المسابقة.

حظوظ الأندية العربية

كما تحدث عن حظوظ الفرق العربية في بقية مشوار البطولة بعد تأهل كل من الوداد والرجاء من المغرب، والترجي من تونس، وشباب بلوزداد وشبيبة القبائل من الجزائر، بانتظار البطاقة الأخيرة بين الهلال السوداني والأهلي المصري.

وقال الواعر الذي دافع عن عرين الترجي في 375 مباراة: "باستثناء الرجاء الذي يعتبر الأكثر جاهزية الذي حافظ على ثبات مستواه في أغلب المباريات ونجح في حصد 4 انتصارات، فإن حظوظ بقية الفرق متساوية".

وتابع: "حتى الأهلي الذي كان غائبا فنيا في الجولات الماضية وقدم مستوى متواضعا ومتذبذبا، قادر على تغيير الصورة إذا نجح في الوصول إلى المراحل الإقصائية، لأنه يملك ثقافة البطولات وخبرة المنافسة في الأدوار المتقدمة".

تقييم مشوار الترجي

وبخصوص الصورة التي ظهر بها الترجي حتى الآن، قال: "هناك العديد من الصعوبات التي عاشها الفريق أدت إلى تقديم مستوى متذبذبا خلال الجولات الأولى، مثل توقف الدوري لفترة طويلة بسبب كأس العالم وانطلاقة الموسم بشكل متأخر، الأمر الذي أثر بشكل واضح على أداء الفريق في البداية".

لكن "رغم كل هذه المشاكل تجاوز الترجي المرحلة الصعبة وحقق المطلوب، عندما انتزاع صدارة المجموعة الرابعة وحجز بطاقة العبور إلى الدور المقبل".

وأكد الواعر أن الترجي ليس في أفضل حالاته، ورغم ذلك تأهل متصدرا مجموعته، وهذا ما يجعل الجميع ينتظر منه صورة مختلفة في الأدوار المقبلة حتى يكون منافسا جديا على اللقب.