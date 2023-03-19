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غوارديولا يرد بسخرية على سر استبداله هالاند أمام بيرنلي

19
MARCH
2023
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علق الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بشكل ساخر على استبداله هدافه النرويجي إيرلينغ هالاند، أمام ضيفه بيرنلي (6-0) في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأحرز هالاند ثلاثة أهداف متتالية "هاتريك" للسيتي في الدقائق (32، 35، و59) من عمر المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، قبل أن يستبدله غوارديولا في الدقيقة 64.

وجاء ذلك بعد أربعة أيام فقط من خماسية النجم النرويجي في شباك ضيفه لايبزيج الألماني (7-0) مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب "الاتحاد"، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبمجرد وصول هالاند لهدفه الخامس في المباراة، أقدم بيب غوارديولا على خطوة مفاجئة باستبداله، بعد نحو 6 دقائق، وتحديدا في الدقيقة 63، وهو في أوج تألقه، مما أثار استياء اللاعب والجماهير في آن واحد.

وواجه غوارديولا اتهامات باستبدال المهاجم النرويجي أمام لايبزيغ، من أجل حماية الرقم القياسي لنجمه السابق ليونيل ميسي.

وفسر البعض هذا القرار، بعدم رغبة المدرب الإسباني في أن يحطم هالاند رقم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل خماسية مماثلة ضد باير ليفركوزن، تحت قيادته، في برشلونة عام 2012.

ورد غوارديولا على سؤال حول سر استبدال هالاند خلال مباراة بيرنلي، ساخرا: "حتى لا يحطم رقم ميسي!".

وحول توهج هالاند وتسجيله 8 أهداف في مباراتين، علق الإسباني: "لا يصدق! لقد لعبت في برشلونة 11 عاما وسجلت 11 هدفا فقط".

روسيا اليوم
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