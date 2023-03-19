أجرت قرعة دور الـ 16 والتي أسفرت عن مواجهة الأهلي أمام المصري، حيث أعلنت الرابطة إقامة مباريات ثمن وربع النهائي خلال فترة التوقف الدولي في النصف الثاني من مارس.

ماذا تقول لائحة المسابقة

تنص المادة 57 من لائحة مسابقة رابطة الأندية المصرية على أن المشاركة في البطولة إجبارية بالفريق الأول دون اللاعبين الدوليين حال تواجدهم مع المنتخبات الوطنية.

وفقا للمادة 57، تمتلك رابطة الأندية الحقوق التسويقية والتجارية المنصوص عليها بين الرابطة والشركة الراعية، على أن يتم توزيع الإيرادات بناءً على وصول الأندية للأدوار التالية لكأس الرابطة.

الأهلي يطلب التأجيل

أصدر النادي الأهلي بيانا، يطالب فيه رابطة الأندية بتأجيل مباراته أمام المصري عملا بمبدأ تكافؤ الفرص، واتساقًا مع بنود لائحة المسابقات، في ظل استدعاء 14 لاعبا للمنتخبات خلال فترة التوقف الدولي، في الوقت الذي يتمتع فيه غالبية المنافسين في ذات البطولة بتواجد كافة عناصرهم. وهو ما يتعارض مع كل قواعد العدالة.

يرفض النادي الأهلي لعب مباراة المصري، خاصة بعد رفض طلبه بتأجيل مباراة المقاولون العرب ببطولة الدوري، والتي سبقت سفر الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صنداونز في الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري الأبطال، والتي خسارها الأهلي بخماسية مقابل هدفين.

القائمة الأفريقية

يتواجد 10 لاعبين من النادي الأهلي في المنتخبات الأولى، بينهم 7 مصريين، إضافة إلى انضمام بيرسي تاو لقائمة جنوب أفريقيا، وأليو ديانغ لقائمة مالي، وعلي معلول في قائمة تونس. كما يتواجد 4 لاعبين من الأهلي ضمن صفوف المنتخب الأولمبي المصري.

يستعد المنتخب المصري لمواجهة مالاوي في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم، فيما يستعد المنتخب الأولمبي لمواجهة زامبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

من المقرر أن يلتقي الأهلي بالهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا أحد يومي 31 مارس أو 1 إبريل المقبل، حيث يحتاج الفريق القاهري للفوز من أجل التأهل كثاني المجموعة، إلى ربع نهائي البطولة القارية.

المصري يرفض التأجيل

رد ياسر يحيى عضو مجلس إدارة النادي المصري، على طلب الأهلي بالتأجيل، مشيرًا إلى أن المسابقة تقام في ظروف استثنائية وأعلن جاهزية الفريق لتلك المواجهة. و تساءل عضو المصري: "نحن جاهزون للمواجهة وملتزمون بالمواعيد وبشروط المسابقة، لن يتم تأجيل المواجهة".

أعلن اتحاد الكرة المصري، تغيير نظام بطولة السوبر المصري لتقام بمشاركة 4 فرق بدلا من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس، دون الكشف عن تفاصيل الفريقين الآخرين، وسط تكهنات بمشاركة بطل كأس رابطة الأندية.

حضور باهت للأهلي "الشاب"

شارك الأهلي في كأس رابطة الأندية الموسم الماضي بفريق الشباب، وودع البطولة من دور المجموعات، والتي أقيمت خلال فترة إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون يناير 2022.

تعادل الأهلي 4 مباريات أمام الجونة سلبيا والإسماعيلي والمقاولون والبنك الأهلي بهدف لكل فريق، وخسر أمام سموحة بثلاثية نظيفة ليحتل المركز الأخير بمجموعته.

تعقيبا على الأزمة، تعجب هادي المدني الصحفي الرياضي، من تحديد موعد مباراة الأهلي والمصري لتقام يوم 27 مارس قبل 4 أيام من مواجهة الأهلي أمام الهلال، مشيرًا إلى أنه كان من الممكن تحديد موعد المباراة في أي يوم سابق لإتاحة فرصة للأهلي لتجهيز لاعبيه للمواجهة الحاسمة بدوري الأبطال، خاصة في ظل عدم ارتباط الأهلي والمصري بأي مباريات خلال تلك المدة.

ذكر المدني في حديث لسكاي نيوز عربية، أن اللائحة تجبر الأهلي على المشاركة، ولكنها لا تنص على أي عقوبات حال الانسحاب، حيث اكتفت الرابطة ببند مطاط بتحمل الفريق المنسحب العواقب.

ردا على إجبار الأندية بالمشاركة في كأس الرابطة بالفريق الأول، أوضح المدني أن أي لاعب يمتلك عقد محترف مع الأهلي يمكنه اللعب في كأس الرابطة، مدللا على ذلك بفريق شباب الأهلي 2001 البالغين من العمر 22 عاما.

"الكرة المصرية غير مهيئة لخوض بطولة كأس الرابطة بلاعبين شباب ليتكرر ما حدث الموسم الماضي حيث تلقى الأهلي والزمالك خسائر كبيرة لمشاركتهما في البطولة باللاعبين الشباب، رغم أن عمر 22 عاما ليس صغيرًا، إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي يبلغ من العمر 23 عاما وهو هداف الدوري الإنجليزي، والأمثلة كثيرة".