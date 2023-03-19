وزير الرياضة السعودي يرد على إمكانية جلب ميسي للدوري المحلي

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صرح وزير الرياضة في السعودية، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، بأن الأندية هي من تحدد احتياجاتها من اللاعبين العالميين المتوقع حضورهم إلى السعودية.

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل في حديثه عن إمكانية استقطاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى الدوري السعودي: "سندعم كل الأندية، ولا أستطيع تسمية اللاعبين، الأندية هي من تحدد، ولكن توجد آلية ومعيار وميزانية لهذا الموضوع".

ورأى الفيصل أن وجود 138 قناة تنقل منافسات الدوري السعودي حول العالم هو أمر يسهم فيما تهدف له السعودية، من ترويج للسياحة، والظهور على ساحة الأحداث الرياضية دوليا، مضيفا: "اليوم لدينا حدث مهم هو الفورمولا، وهو متابع بالملايين، وبالتالي هذه الأحداث تجلب المزيد من المتابعين، ما يهدف للترويج للسياحة في السعودية".

وعن التطورات في الرياضة السعودية، قال الفيصل: "هدفنا تطوير الرياضة السعودية، وجلب الفعاليات الدولية لتقام في المملكة، وتتاح الفرصة لشباب وشابات بلادنا بالتنظيم".

وعن ملف نادي الأهلي ومستجداته في وزارة الرياضة، بعد أن راجت أنباء عن إيقافه فترتي تسجيل، قال الفيصل: "كل الأندية تواجه الكثير من التحديات، وليس فقط في السعودية، بل في كل دول العالم، ونلاحظ الكثير من الأندية الكبيرة والعريقة تواجه المشكلات والقضايا التي تمر به"، مضيفا: "تحرص الوزارة على تقديم جميع الأندية للمستندات لنقوم بدعم الأندية سواسية، وبإذن الله جميع الأمور التي ستحد من تطور هذه الأندية ستتم معالجتها مع الوزارة".

وكان الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة قد ترأس اجتماعات الدورة الـ46 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في مدينة جدة، بحضور وزراء الشباب والرياضة وعدد من المسؤولين والقياديين.