  • مانشستر يونايتد الإنجليزي - إشبيلية الإسباني
  • يوفنتوس الإيطالي - سبورتنغ لشبونة البرتغالي
  • باير ليفركوزن الألماني - أونيون سان جيلواز البلجيكي
  • فينورد الهولندي - روما الإيطالي

مواجهات نصف النهائي

 وأجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كذلك قرعة المواجهات المحتملة لدور نصف النهائي، والتي جاءت كالآتي:
  • الفائز من مباراة (يوفنتوس الإيطالي - سبورتنغ لشبونة البرتغالي) أمام الفائز من مباراة (مانشستر يونايتد الإنجليزي - إشبيلية الإسباني)
  • الفائز من مباراة (فينورد الهولندي - روما الإيطالي) أمام الفائز من مباراة (باير ليفركوزن الألماني - أونيون سان جيلواز البلجيكي)

ما هو موعد مباريات دور ربع النهائي؟

  • مباريات ربع النهائي ستقام بنظام الذهاب والإياب، ستقام مواجهات الذهاب يوم 13أبريل المقبل، والإياب يوم 20 أبريل.