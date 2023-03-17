A+
A-
أجريت قرعة دور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، أو "يوروبا ليغ"، عصر الجمعة، وحددت "التحدي المقبل" لكبار البطولة مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي وروما ويوفنتوس الإيطاليين.
مواجهات ربع نهائي يوروبا ليغ:
- مانشستر يونايتد الإنجليزي - إشبيلية الإسباني
- يوفنتوس الإيطالي - سبورتنغ لشبونة البرتغالي
- باير ليفركوزن الألماني - أونيون سان جيلواز البلجيكي
- فينورد الهولندي - روما الإيطالي
مواجهات نصف النهائي
- الفائز من مباراة (يوفنتوس الإيطالي - سبورتنغ لشبونة البرتغالي) أمام الفائز من مباراة (مانشستر يونايتد الإنجليزي - إشبيلية الإسباني)
- الفائز من مباراة (فينورد الهولندي - روما الإيطالي) أمام الفائز من مباراة (باير ليفركوزن الألماني - أونيون سان جيلواز البلجيكي)
ما هو موعد مباريات دور ربع النهائي؟
- مباريات ربع النهائي ستقام بنظام الذهاب والإياب، ستقام مواجهات الذهاب يوم 13أبريل المقبل، والإياب يوم 20 أبريل.