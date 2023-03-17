أجريت قرعة دور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، أو "يوروبا ليغ"، عصر الجمعة، وحددت "التحدي المقبل" لكبار البطولة مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي وروما ويوفنتوس الإيطاليين.