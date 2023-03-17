مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا:

  • ريال مدريد الإسباني - تشلسي الإنجليزي
  • بنفيكا البرتغالي - إنتر ميلانو الإيطالي
  • مانشستر سيتي الإنجليزي - بايرن ميونيخ الألماني
  • أي سي ميلان الإيطالي - نابولي الإيطالي

مواجهات نصف النهائي

 وأجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كذلك قرعة المواجهات لدور نصف النهائي، والتي جاءت كالآتي:
  • الفائز من مباراة (أي سي ميلان - نابولي) أمام الفائز من (بنفيكا - إنتر ميلانو)
  • الفائز من مباراة (ريال مدريد - تشلسي) أمام الفائز من (مانشستر سيتي - بايرن ميونيخ)

ما هو موعد مباريات دور ربع النهائي؟

  • مباريات ربع النهائي ستقام بنظام الذهاب والإياب، ستقام مواجهات الذهاب يومي 11 و12 أبريل المقبل، والإياب يومي 18 و19 أبريل.