يوم عصيب للأهلي والزمالك.. فرصة أخيرة في دوري أبطال إفريقيا

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تعيش كرة القدم المصرية يوما عصيبا، بسبب مواجهتي الأهلي والقطن الكاميروني، والزمالك وشباب بلوزداد الجزائري، في الجولة قبل الأخيرة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا، حيث بات الأحمر والأبيض تحت التهديد المباشر بوداع البطولة مبكرا.

الأهلي يحل ضيفا على القطن في الكاميرون، ويستضيف شباب بلوزداد في الجزائر فريق الزمالك، وفي حالة خسارة الثنائي المصري خارج الديار، سيتم إعلان خروجهما مبكرا من المسابقة التي فازا بها 15 مرة من قبل، بواقع 10 للأحمر و5 للأبيض.

مهمة صعبة

يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، خلف الهلال السوداني الوصيف بفارق 5 نقاط، وبعيدا عن صدارة صنداونز الجنوب إفريقي بـ6 نقاط.

لا يملك الأهلي سوى فرصة واحدة فقط للاستمرار في البطولة، تكمن في فوزه على القطن في الكاميرون ثم الهلال في القاهرة، على ألا يفوز الفريق السوداني على ملعبه عندما يواجه المتصدر السبت.

يأمل الأهلي في أن يصل إلى النقطة العاشرة، وأن يحصد الهلال السوداني نقطة واحدة على الأكثر من صنداونز في الخرطوم، ثم يخسر في القاهرة بهدفين نظيفين ليعبر بصعوبة إلى ربع النهائي.

تعادل الأهلي في القطن يعني أن أقصى عدد من النقاط يمكن أن يصل إليه هو 8 نقاط، وهو ما يبقيه في المركز الثالث حتى لو فاز في المواجهة الأخيرة بالقاهرة على الهلال.

فوز الأهلي في آخر مباراتين قد لا يكون كافيا وهو ما يجعل موقفه معقدا، حيث ينتظر نتيجة إيجابية لصنداونز في الخرطوم، بتحقيق الفوز أو التعادل، للإبقاء على حظوظ الأحمر في العبور إلى مرحلة خروج المغلوب.

فرصتان للزمالك

على الرغم من امتلاك الزمالك 4 نقاط مثل الأهلي بعد مرور 4 مباريات، فإن فرصته أفضل من منافسه المحلي، حيث يحتاج الأبيض فقط إلى الفوز في المباراتين الأخيرتين لضمان التأهل إلى دور الثمانية دون الحاجة لمتابعة نتائج الآخرين.

الزمالك يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة بفارق نقطتين عن شباب بلوزداد الثاني، و5 نقاط عن الترجي المتصدر، بينما يتساوى مع المريخ صاحب المركز الرابع في عدد النقاط ويتفوق عليه فقط بفارق الأهداف.

فوز الزمالك على شباب بلوزداد يمنحه النقطة السابعة ليصعد إلى وصافة المجموعة قبل مواجهة المريخ في القاهرة في الجولة الأخيرة لتحقيق الفوز لضمان التأهل، أما التعادل فيجعل بلوزداد في وضعية أفضل في الوصافة بفارق نقطتين عن الأبيض قبل الجولة الأخيرة.

فريق المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا لا يريد تكرار سيناريو الموسم قبل الماضي، عندما احتاج من الترجي التونسي الفوز في مباراته الأخيرة على المولودية الجزائري ليؤهله معه إلى ربع النهائي، لكن التعادل حضر ليودع الأبيض البطولة مبكرا.

في حالة تعادل الزمالك مع بلوزداد، ثم فوزه على المريخ في الجولة الأخيرة، سيكون بحاجة لأن يفوز الترجي على نظيره الجزائري في الجولة الأخيرة ليؤهله معه.