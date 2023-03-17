بعد 11 مباراة دون فوز.. كريستال بالاس يقيل فييرا

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أعلن كريستال بالاس المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن إقالة المدرب الفرنسي باتريك فييرا، الجمعة.

ولم يفز كريستال بالاس في آخر 11 مباراة بالدوري ويحتل المركز 12 بفارق 3 نقاط عن منطقة الهبوط.

وجاءت إقالة فييرا عقب الخسارة 1-صفر من برايتون الأربعاء الماضي وهي الثالثة على التوالي في الدوري.

وذكر ستيف باريش رئيس النادي في بيان: "من الأسف الشديد اتخاذ هذا القرار".

ولم يفز بالاس في أي مباراة بالدوري هذا العام (11 مباراة متتالية) ويبتعد بثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.

وأضاف باريش: "النتائج في الأشهر الأخيرة جعلتنا في وضع غير مستقر بالدوري وشعرنا بالحاجة للتغيير لنيل أفضل فرصة للبقاء بالدوري الممتاز".