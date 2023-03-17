صاروخية راشفورد تقود اليونايتد لربع نهائي الدوري الأوروبي

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تأهل مانشستر يونايتد إلى دور الثمانية في الدوري الأوروبي لكرة القدم بعدما هز ماركوس راشفورد الشباك في الشوط الثاني ليقود فريقه للفوز 1-صفر على مضيفه ريال بيتيس في إياب دور الستة عشر اليوم الخميس لينتصر بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.

ونجح الفريق الإنجليزي في حماية تقدمه المريح من مباراة الذهاب في أولد ترافورد بينما افتقد منافسه الإسباني الفعالية.

وأهدر خوانمي فرصة خطيرة من مسافة قريبة في وقت مبكر من الشوط الأول كان من الممكن أن تغير مجريات المباراة حيث ساندت جماهير غفيرة الفريق الإسباني للانتفاض.

وتصدى حارس يونايتد ديفيد دي خيا لمحاولة خطيرة من مسافة بعيدة لخواكين البالغ من العمر 41 عاما قبل أن يسدد فاكوندو بيليستري في القائم من مسافة قريبة للفريق الزائر.

وأنقذ دي خيا محاولة أخرى خطيرة بضربة رأس بعد الاستراحة قبل أن يهيمن يونايتد تدريجيا على المباراة.

وأهدر راشفورد فرصة سهلة لكنه عوضها على الفور بتسجيل هدف المباراة الوحيد بتسديدة رائعة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 55.