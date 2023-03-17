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يوفنتوس يكشف مصير "نجم الإصابات"

17
MARCH
2023
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علّق فرانشيسكو كالفو، المسؤول البارز عن قطاع كرة القدم في يوفنتوس، يوم الخميس، على مصير لاعب الوسط الذي تطارده الإصابات، بول بوغبا.
 
وقال كالفو، إن النادي الإيطالي لا يسعى للتخلص من بوغبا، مؤكدا أن فريقه يتطلع لاستعادة اللاعب لكامل لياقته.
 
وأضاف كالفو لشبكة "سكاي" قبل مواجهة فرايبورغ في الدوري الأوروبي:
 
إنه أول شخص لا يشعر بالسعادة لقلة مشاركاته هذا العام وبسبب الإصابة الأخيرة.
 
عندما يتعلق الأمر بلاعبين بارزين تظهر عناوين مثيرة للجدل. لقد قرأت في صحف كبرى أن يوفنتوس يسعى للتخلص منه، بالتأكيد لا.
 
جاء إلى هنا عندما كان في 19 من عمره. يوفنتوس بالنسبة له أسرة كبيرة. جماهيرنا تطلب الكثير من اللاعبين. نأمل أن نعيده في أقرب وقت ممكن لمستواه.
 
نؤمن كثيرا بقدرات بوغبا ولذلك وقعنا معه عقدا مدته أربع سنوات.
 
نشعر بالأسف من أجله. نتحدث إلى بوغبا يوميا. يعلم أننا لسنا سعداء بهذا الموقف بقدر حزنه شخصيا.
 
وانضم بوغبا (30 عاما) إلى يوفنتوس لأول مرة في 2012 وفاز بأربعة ألقاب للدوري الإيطالي ولقبين للكأس المحلية قبل أن ينضم إلى يونايتد بعد موسم 2015-2016.
 
وعاد اللاعب الفرنسي إلى يوفنتوس في يوليو 2022 بعد رحيله من مانشستر يونايتد، لكنه لعب أقل من 40 دقيقة، حيث شارك بديلا أمام تورينو وروما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.
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