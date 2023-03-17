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أرسنال يودع الدوري الأوروبي بخسارته أمام سبورتينغ لشبونة

17
MARCH
2023
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تصدى حارس مرمى سبورتينغ لشبونة أنطونيو آدان ركلة ترجيح من جابرييل مارتينيلي لاعب أرسنال ليحقق الفريق البرتغالي الفوز 5-3 بركلات الترجيح بعد تعادله 1-1 في إياب دور الستة عشر للدوري الأوروبي لكرة القدم في لندن يوم الخميس.
 
وأنهى الفريقان المواجهة بنتيجة 3-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة لكن سبورتينغ تأهل لدور الثمانية بعدما تصدى آدان لتسديدة مارتينيلي الضعيفة.
 
وتقدم أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز عندما أرسل جورجينيو تمريرة رائعة إلى مارتينيلي في الجانب الأيسر ليسدد الكرة نحو المرمى لكن آدان تصدى لها قبل أن يتابعها غرانيت تشاكا في المرمى.
 
وأحرز جونس الفيس هدفا رائعا للضيوف بعد مرور ساعة من البداية حيث وجد آرون رامسديل حارس أرسنال متقدما عن مرماه ليطلق تسديدة من منتصف الملعب تقريبا مباشرة في شباك الفريق اللندني من مسافة نحو45 ياردة (41 مترا).
 
وانفرد ماركوس إدواردز مهاجم توتنهام هوتسبير السابق بمرمى رامسديل لكن تسديدته تصدى لها الحارس قبل أن ينفرد لياندرو تروسار مهاجم أرسنال بمرمى الضيف ولكن تسديدته ارتطمت في القائم وخرجت من الملعب.
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