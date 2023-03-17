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إقبال غير مسبوق على تذاكر أول مباراة للأرجنتين بعد المونديال

17
MARCH
2023
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شهدت تذاكر أول مباراة لمنتخب الأرجنتين منذ فوزه بكأس العالم لكرة القدم في قطر إقبالا جنونيا حيث تكالب أكثر من مليون ونصف مليون مشجع على شراء التذاكر رغم أسعارها المرتفعة في بلد يعاني ضائقة مالية شديدة.
 
وستقام مباراة الأرجنتين أمام بنما في 23 مارس في استاد مونومينتال في بوينس أيرس وهو أكبر ملعب في البلاد حيث يسع 83 ألف متفرج.
 
ولم يتراجع الإقبال على التذاكر رغم سعرها المرتفع الذي يتراوح بين 12 ألف و49 ألف بيزو أرجنتيني (59 دولارا إلى 241 دولارا) حيث بلغت طلبات الشراء 1550000 طلب.
 
وامتد الشغف لمشاهدة ليونيل ميسي ورفاقه أيضا إلى وسائل الإعلام المحلية والدولية حيث قال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا إن المباراة شهدت "أعلى طلب إعلامي في التاريخ بأكثر من 131 ألف طلب اعتماد".
 
وقال تابيا على تويتر: "نأمل أن يكون بوسعنا تلبية جميع هذه الطلبات لكننا نحتاج إلى ملعبين بسعة مونومينتال للصحفيين فقط. الرغبة في مشاهدة منتخب الأرجنتين تجاوزت مرحلة الجنون".
 
وستكون المباراة الودية هي المواجهة الأولى لمنتخب الأرجنتين أمام جماهيره منذ فوزه على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي كأس العالم العام الماضي في قطر ليحصد اللقب للمرة الأولى منذ 36 عاما.
 
كذلك تستضيف الأرجنتين أيضا منتخب كوراساو في 28 مارس في سانتياغوديل إستيرو أمام 30 ألف متفرج.
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