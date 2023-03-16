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غوارديولا "حزين" بسبب تجاهل جوليا روبرتس.. ماذا قال؟

16
MARCH
2023
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أدلى المدير الفني لمانشستر سيتي جوسيب غوارديولا، بتصريحات مثيرة حول نجمة هوليوود جوليا روبرتس، وذلك بعد انتصار فريقه 7-0 على لايبزغ الألماني بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.
 
واعتبر غوارديولا أن مشواره مع النادي الإنجليزي سيكون فاشلا "حتى لو أحرزت لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات"، وذلك لقيام قدوته الممثلة الأميركية جوليا روبرتس بحضور مباراة في ملعب غريمه مانشستر يونايتد عام 2016.
 
وبعد اكتساحه لايبزيغ الألماني بسباعية وبلوغه ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة تواليا، قال غوارديولا مازحا: "أنا فاشل في دوري الأبطال. سأكشف لكم سرا. حتى لو فزت بدوري الأبطال 3 مرات تواليا، سأبقى فاشلا".
 
وتابع المدرب الذي قاد سيتي إلى لقب الدوري الإنجليزي في 2018 و2019 و2021 و2022: "لدي 3 قدوات في حياتي، (أسطورة كرة السلة الأميركي) مايكل جوردان، و(نجم الغولف الأميركي) تايغر وودز، و(نجمة هوليوود) جوليا روبرتس".
 
وأردف مدرب بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني سابقا: "جاءت جوليا روبرتس إلى مانشستر، ليس في التسعينيات عندما كان السير أليكس فيرغوسون يحرز اللقب تلو الآخر (مع يونايتد)، بل في فترة كنا فيها أفضل من يونايتد، خلال 4 أو 5 سنوات. قامت بزيارة يونايتد ولم تزرنا".
 
وكانت روبرتس زارت ملعب "أولد ترافورد" في نوفمبر 2016 لمشاهدة "الشياطين الحمر" ضد وستهام يونايتد، عندما نزلت إلى الملعب والتقطت صورا مع واين روني ومايكل كاريك وزملائهما.
 
وأضاف بيب: "حتى لو فزت بدوري الأبطال، لا يمكن لذلك (التقليل) من خيبة قدوم جوليا روبرتس إلى مانشستر وعدم زيارتنا وهي قدوتي. حتى لو فزت بدوري الأبطال لا يمكن مقارنة ذلك بخيبة الأمل التي تعرضت لها".
 
وعمق مسؤول حسابات مانشستر يونايتد على مواقع التواصل الاجتماعي جراح غوارديولا، بإعادة نشر صور لنجمة فيلم "بريتي وومان" البالغة راهنا 55 عاما، أثناء زيارتها لملعب "أولد ترافورد" مع رمز تعبيري يشير للغرور.
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