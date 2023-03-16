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لأول مرة في تاريخه.. نابولي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

16
MARCH
2023
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حقق نابولي إنجازا تاريخيا بعدما بلغ الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه، وذلك بفوزه الكبير على ضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني 3-صفر الأربعاء في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
 
وأقيم اللقاء من دون حضور مشجعي الضيف الألماني في مدرجات ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" بقرار من السلطات المحلية، لكن ذلك لم يمنعهم من السفر إلى الجنوب الإيطالي والاشتباك مع الشرطة بمؤازرة من مشجعي المنافس المحلي أتالانتا وفق وسائل الإعلام.
 
وبعدما فاز ذهابا خارج القواعد 2-صفر، جدد فريق المدرب لوتشانو سباليتي تفوقه على الفريق الألماني الذي يخوض المسابقة القارية الأم لأول مرة نتيجة إحرازه لقب "يوروبا ليغ" الموسم الماضي.
 
وكالعادة، كان النيجيري فيكتور أوسيمهن مفتاح فوز نابولي بتسجيله هدفا في كل شوط (2+45 و53)، رافعا رصيده الى أربعة أهداف في دوري الأبطال و23 في 28 مباراة ضمن جميع المسابقات هذا الموسم، قبل أن يضيف البولندي بيوتر زيلينسكي الثالث من ركلة جزاء (64).
 
وأكد نابولي أن ما يحققه محليا وسيره بثبات نحو إحراز لقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 1990 بتقدمه بفارق 18 نقطة على أقرب ملاحقيه، ليس وليد الصدفة بل ترافق مع هذا الانجاز القاري الأول من نوعه في دوري الأبطال.
 
وكان مشوار دور المجموعات مؤشرا واضحا على قدرات نابولي هذا الموسم، إذ تصدر مجموعته كاسحة على ليفربول الإنجليزي (4-1) وأياكس الهولندي (4-1 و6-1) ورينجرز الاسكتلندي (3-صفر و3-صفر).
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