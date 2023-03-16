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دوري أبطال أوروبا.. عقدة ليفربول مستمرة والريال لربع النهائي

16
MARCH
2023
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بلغ ريال مدريد الإسباني حامل اللقب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتجديده الفوز على ضيفه ليفربول 1-0 بهدف الفرنسي كريم بنزيما في إياب ثمن النهائي الأربعاء، بعد أن اكتسحه 5-2 في إنجلترا ذهابا.
 
وتواصلت عقدة النادي الإنجليزي أمام نظيره الإسباني وفشل بالثأر من الفريق الذي أسقطه في نهائي الموسم الماضي في باريس.
 
ودخل ليفربول المباراة على ملعب سانتياغو برنابيو مدركا أن المهمة صعبة جدا بعد خسارته المذلة على أرضه ذهابا رغم تقدمه بهدفين، قبل أن يتلقى لأول مرة في تاريخه خمسة أهداف على أرضه في المسابقات الاوروبية.
 
كما سقط ليفربول أمام النادي الملكي في نهائي البطولة عام 2018 ليبقى الفريق الإنجليزي من دون أي فوز ضد ريال مدريد في آخر ثماني مباريات (7 هزائم وتعادل).
 
ويعود آخر فوز للريدز على ريال إلى مباراتي ثمن النهائي في موسم 2008-2009 بمجموع 5-0 (4-0 و1-0).
 
وفيما تزداد مهمة ريال صعوبة بالدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني، نظرا لابتعاده تسع نقاط عن غريمه برشلونة، يبحث عن مواصلة مشواره في بطولته المحببة التي أحرز لقبها 14 مرة قياسية.
 
أما ليفربول، وبعد أن تعافى من خسارته الصادمة على أرضه ضد ريال مدريد، حقق فوزا صاخبا بعدها في الدوري على غريمه مانشستر يونايتد 7-0، قبل أن يعود إلى دوامة النتائج المهزوزة بخسارته أمام بورنموث المتواضع 0-1، ليتراجع إلى المركز السادس.
 
وسينهي الفريق موسمه من دون لقب بعد خروجه من كأس إنجلترا والآن دوري الأبطال ويخوض صراعا محتدما في الدوري للتأهل إلى المسابقة القارية الموسم المقبل.
 
وفي ظل حاجته إلى تسجيل ثلاثة أهداف، غامرَ المدرب الألماني يورغن كلوب بتشكيلة هجومية وزج بالبرتغالي ديوغو غوتا إلى جانب الثلاثي المصري محمد صلاح والهولندي كودي خاكبو والأوروغوياني داروين نونييس.
 
لكن المباراة حملت عنوان تألق الحارسين البرازيلي أليسون بيكر والبلجيكي تيبو كورتوا.
 
وسجل بنزيما هدف المباراة الوحيد بعد أن وصلته الكرة من مواطنه إدواردو كامافينغا في العمق على مشارف المنطقة، حاول تسديدها اصطدمت بالمدافع الهولندي فيرغيل فان دايك لتصل إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور داخل المنطقة، حاول متابعتها "على الطاير" منخفضة لكنه انزلق وتمكن من تمريرها خالصة رغم مضايقة من فان دايك إلى الفرنسي على باب المرمى تابعها بسهولة في الشباك (78).
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