أنشيلوتي يكشف طبيعة إصابة بنزيما والفريق الذي يتمنى مواجهته

A + A -

أثنى مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، على أداء فريقه أمام ليفربول، يوم الأربعاء، وتأهل "المرينغي" لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتأهل ريال مدريد إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما أحرز كريم بنزيما هدفا في الشوط الثاني ليحقق الفريق الإسباني فوزا مريحا 1-صفر على ضيفه ليفربول في إياب دور الستة عشر وينتصر 6-2 في مباراتي الذهاب والعودة.

وقال أنشيلوتي في تصريحات للصحفيين بعد المباراة: "أعتقد أننا أدارنا المباراة بشكل جيد. قمنا بالموازنة بين الدفاع والهجوم، وحاولنا الاستفادة من الكرة بشكل جيد. أتيحت لنا الفرص وكنا أقوياء في الدفاع".

وأضاف: "طبّق ليفربول علينا ضغطا عاليا، لكن كان الأمر صعبا بالنسبة لهم، لأن مودريتش وكروس جيدان في مثل على هذا النوع من المباريات. لم يكونا خائفين عند إخراج الكرة من الخلف".

وتحدث أنشيلوتي عن إصابة بنزيما قائلا إنها "مجرد كدمة. آمل ألا تكون هناك مشاكل أكثر".

وعن الفريق الذي يتمنى مواجهته في المباريات القادمة بدوري الأبطال، قال أنشيلوتي: "أرغب بمواجهة ميلان في النهائي"، وفقما ذكر موقعا "إسبانيا فوتبول" و"ماركا".