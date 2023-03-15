ويعود إبراهيموفيتش (41 عاما) إلى صفوف المنتخب بعد غياب 9 أشهر إثر إصابة في الركبة، علما أن منتخب بلاده غاب عن مونديال قطر.

بيان أندرسون

• "خاض زلاتان 3 مباريات بديلا في صفوف ميلان ويشعر أنه في حالة بدنية جيدة رغم ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة".

• "من وجهة النظر هذه، أعتقد أنه يستطيع المساهمة ليس فقط على أرضية الملعب بل أيضا خارجه".

وإذا خاض إابراهيموفيتش بضع دقائق خلال المباراتين المقبلتين لمنتخب بلاده، سيحطم الرقم القياسي لأكبر لاعب سنا يخوض مباراة في التصفيات الأوروبية المسجل باسم الحارس الإيطالي الشهير دينو زوف، بحسب موقع "ترانسفر ماركت".

وفي حال بلغت السويد النهائيات المقررة العام المقبل في ألمانيا، يستطيع إبراهيموفيتش تحطيم رقم قياسي آخر، بأن يصبح أكبر لاعب سنا يخوض النهائيات القارية الذي يحمله حاليا حارس مرمى المجر غابور كيرالي بعمر 40 عاما.

وكان إبراهيموفيتش (62 هدفا في 121 مباراة دولية) أعلن العام الماضي بأنه يريد مواصلة اللعب "طالما أنه قادر على ذلك"، مشيرا إلى أن فكرة الاعتزال "ترعبه".

وتلعب السويد في المجموعة السادسة التي تضم أيضا منتخبات إستونيا والنمسا، علما أن بطل ووصيف كل مجموعة يتأهل مباشرة إلى النهائيات.