الطائرة: وفد الاتحاد اللبناني برئاسة القاصوف غادر الى العاصمة الاردنية عمّان

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غادر وفد الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة برئاسة رئيس الاتحاد وليد القاصوف الى العاصمة الأردنية عمّان قبل ظهر الأربعاء لمواكبة نهائيات بطولة أندية غرب آسيا للرجال في نسختها الأولى والتي ستختتم الجمعة 17 آذار الجاري ولحضور اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا الذي سينعقد الخميس 16 الجاري على هامش البطولة الاقليمية.ويضم الوفد رئيس الاتحاد اللبناني وعضو اتحاد غرب آسيا وليد القاصوف ونائب رئيس الاتحاد اللبناني وعضو الاتحاد العربي المهندس علي خليفة وامين صندوق الاتحاد اللبناني عساف مهنا ومدير المنتخبات الوطنية الدكتور ايلي موسى.

وعلى هامش البطولة ،سيعقد الوفد اللبناني اجتماعات ثنائية مع مسؤولي عدد من الاتحادات الوطنية تتناول العلاقات بين الاتحاد اللبناني والاتحادات المنضمة الى اتحاد غرب آسيا.