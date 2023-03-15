تايكواندو: الحكم دانيال خوراسانجيان ورحلة أولمبياد باريس 2024

A + A -

ينظم الاتحاد الدولي للتايكواندو ومنذ شباط الفائت اربعة معسكرات تدريبية للحكام الدوليين (280 حكما) من جميع القارات لاختيار الحكام الأولمبيين. وسيتم اختيار افضل 60 حكما موزعين حسب الكوتا الخاصة لكل قارة بين 30 رجال و30 سيدات على ان يشارك هؤلاء الحكام الذين تم اختيارهم في معظم البطولات الكبرى مثل الجائزة الكبرى (واحد- اثنان- وثلاثة والنهائي اربعة) و بطولة العالم، كما سيشاركون في التصفيات القارية بداية عام 2024 الى ان يتم اختيار افضل 26 حكما من اصل الستين للالعاب الأولمبية الصيفية -باريس 2024.

وقد تم اختيار المحاضر الدولي والحكم الاولمبي نائب رئيس حكام آسيا وعضو اللجنة الفنية للاتحاد الدولي للشرطة وعضو لجنة التعليم في الاتحاد الدولي، رئيس لجنة الحكام ورئيس لجنة التعليم في الاتحاد اللبناني الماستر دانيال خوراسانجيان للمشاركة في المعسكر الخاص لقارة آسيا و اوقيانيا (مجموع 100 حكم) .وقد خضع المشاركون لاختبارات مكثفة في سرعة التنقيط، ادارة المباريات، قانون ونظام الفيديو، اختبارات طبية وبدنية واختبار شفهي وخطي.

وبعد اسبوعين اصدر الاتحاد الدولي النتائج الخاصة بقارة آسيا لافضل ثمانية رجال وثماني سيدات وتضمنت اللائحة إسم الحكم الاولمبي خوراسانجيان ضمن افضل ثمانية حكام في اسيا وضمن افضل الستين عالميأ.

وتلقى خوراسانجيان تهنئة من رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة على هذا الانجاز الذي يضاف الى سلسلة الانجازات الدولية و الأولمبية فنيا وتحكيميا.

و تمنى له اجتياز الاختبار الأخير ليصبح ضمن افضل 26 حكما سيقودون الالعاب الاولمبية في باريس 2024 .بدوره، شكر خوراسانجيان الدكتور ظريفة على كل الدعم الذي يقدّمه الاتحاد اللبناني رئيساً واعضاء للعبة التايكواندو محلياً ودولياً.

يشار ان الى هذا المعسكر الأولمبي هو الرابع من نوعه الذي يجتازه خوراسانجيان في مسيرته الأولمبية كحكم منذ عام ٢٠١٠ (لندن، ريو دير جينيرو، طوكيو و أخيرا باريس).