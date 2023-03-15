سباق بدل الجمعة في قصر الصنوبر ببيروت قبل 500 يوم على اولمبياد باريس-2024

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مع بدء العد العكسي لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام صيف عام 2024 في العاصمة الفرنسية باريس ،تنظّم وزارة الخارجية الفرنسية واللجنة المنظمة للأولمبياد سباق بدل حول العالم(116 دولة) بالتعاون مع السفارات الفرنسية في العالم. وسباق البدل في لبنان ،الذي سيقام الجمعة 17 آذار الجاري في حرم قصر الصنوبر ببيروت برعاية السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو وبمشاركتها،سيعكس أهمية الرياضة والقيم الأولمبية لدى الشباب اللبناني وسيشارك فيه مدراء مدارس فرنكوفونية واساتذة وطلاب الى جانب عدائين محترفين بينهم من سبق ان شارك في الألعاب الاولمبية والبارالمبية السابقة .

وكان مقرراً ان يقام السباق الثلاثاء الفائت لكن سوء الأحوال الجوية أدى الى تحديد الجمعة 17 آذار الجاري موعداً جديداً له.

وفي ما يلي البرنامج الكامل لقبل ظهر الجمعة :

-8.15- 9.15 صباحاً- وصول المشاركين في السباق واستقبالهم.

-9.30-كلمة السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو

-9.30-عملية الاحماء واخذ الصور التذكارية

-10.00-بدء سباق البدل

-10.45-انتهاء السباق

-11.00-توزيع الميداليات على المشاركين في السباق